Было очень много крови: очевидцы рассказали о спасении людей из горящего автобуса в Венеции
В населенном пункте Местре у Венеции произошла ужасная авария. Пассажирский автобус, в котором находились десятки человек, свалился с моста.
Страшная трагедия произошла 3 октября. В результате аварии погиб 21 человек, среди которых 9 украинцев. Очевидцы смертельной катастрофы рассказали о спасении пассажиров из горящего автобуса.
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Спасли нескольких человек
Мощный грохот Бубакар Туре и его соседи сначала восприняли землетрясением. Затем из окна один из мужчин увидел жуткую картину.
27-летний Бубакар из Гамбии рассказал, что с друзьями сразу побежал к месту, где горел автобус. Парень услышал крик женщины: "Мой ребенок, мой ребенок".
Мне удалось вытащить ее через окно, а затем вытащить ее сына, который был сильно обгоревшим, но живым,
– сказал мужчина.
Бубакар быстро достал огнетушитель из автобуса, чтобы потушить пожар. Прохожие приносили еще огнетушители, однако до приезда пожарных пламя не удалось потушить.
Было очень много крови. У людей из головы текла кровь,
– вспомнил Бубакар.
Людей из изуродованного автобуса Бубакар вытаскивал вместе со своим соседом по квартире Одионом Эбоигбе. Мужчины смогли спасти нескольких человек, однако, к сожалению, много погибло.
В течение нескольких часов спасатели потушили пламя и помогали пострадавшим. Впрочем, пожар был настолько сильным, что для идентификации некоторых погибших пришлось брать образцы ДНК.
Что известно об аварии возле Венеции
- В Италии произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус пролетел 10 метров через путепровод, упал и загорелся. Погиб 21 человек, среди которых двое детей и подросток.
- МИД Украины подтвердило, что в сорвавшемся с эстакады автобусе, который упал с высоты около 30 метров, находились 9 украинцев. В результате страшного ДТП все погибли.
- По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо. Заметим, что это неофициальная информация, которая пока не подтверждена. Впрочем, коллеги водителя утверждают, что 40-летний итальянец был опытным водителем.