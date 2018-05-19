Первый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл: фотофакт

Долгожданная свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл 19 мая состоялась. Супруги обменялись клятвами вечной любви и согласно с протоколом осуществили свой первый выход из Виндзорского замка к гостям и поклонникам свадьбы. Там они и совершили свой первый поцелуй в качестве супругов.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония началась в 12:00 по британскому времени, а уже в 13:00 молодожены прокатились в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

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Выйдя из часовни Святого Георгия, новоиспеченные супруги герцогов Сассекских впервые публично поцеловались. На неповторимый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл полгода ждал весь мир.



Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый поцелуй супругов



​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый поцелуй супругов



Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый поцелуй супругов



Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

The Duke and Duchess of Sussex gather with their family and friends outside the Chapel, and are greeted by 200 guests involved with organisations closely associated with the couple #RoyalWedding pic.twitter.com/b8vHcgq979 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

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После этого супруги Меган Маркл и принц Гарри сели в карету и отправились городом посреди гостей свадьбы и поклонников королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов