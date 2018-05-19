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Первый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл: фотофакт

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Первый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл: фотофакт
Первый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл: фотофакт / www.gettyimages.in

Долгожданная свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл 19 мая состоялась. Супруги обменялись клятвами вечной любви и согласно с протоколом осуществили свой первый выход из Виндзорского замка к гостям и поклонникам свадьбы. Там они и совершили свой первый поцелуй в качестве супругов.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония началась в 12:00 по британскому времени, а уже в 13:00 молодожены прокатились в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

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Выйдя из часовни Святого Георгия, новоиспеченные супруги герцогов Сассекских впервые публично поцеловались. На неповторимый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл полгода ждал весь мир.


Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый поцелуй супругов


​Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый поцелуй супругов


Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый поцелуй супругов


Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

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После этого супруги Меган Маркл и принц Гарри сели в карету и отправились городом посреди гостей свадьбы и поклонников королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

Принц Гарри и Меган Маркл поженились: первый совместный выход супругов

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Королівська сім'я Королевская свадьба Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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