Засыпают артиллерией, – глава Авдеевской ВГА рассказал о ситуации возле Донецка
На Востоке страны ситуация остается напряженной. Одним из самых горячих направлений боевых действий является Авдеевское.
оккупанты пытаются продвинуться
Там уже несколько дней не меняется ситуация относительно постоянных обстрелов и попыток российских оккупантов наступать. Об этом 24 каналу рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
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По его словам, под регулярными обстрелами находится вся линия фронта вокруг Авдеевки. В частности, речь идет о Красногоровке, Каменке, Веселом, Песках и других населенных пунктах. Кроме того, захватчики постоянно предпринимают попытки прорыва.
Непосредственно в Авдеевке уличных боев нет. Как пояснил Барабаш, для этого россиянам нужно очень многое сделать. Однако такие бои продолжаются в Песках, где украинских защитников все время засыпают артиллерией. Несмотря на это, они крепко держат оборону.
Три дня подряд нет продвижения с их стороны. Они постоянно пытаются продвинуться, но у них это не получается.
– подытожил глава Авдеевской ВГА.
Виталий Барабаш о ситуации в Авдеевке и Песках: смотрите видео
Последние новости из Донецкой области: коротко
- По информации военного аналитика Игаля Левина, на Авдеевском направлении, кроме того, россияне начали применять новую тактику – лобовые атаки для выявления украинских огневых точек.
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