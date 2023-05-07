Песков мило пообщался с Пугачевой, которая якобы против войны: какие последствия его ждут
Недавно российская певица Алла Пугачева, которая вроде бы не поддерживает войну в Украине, приехала в Россию на похороны дизайнера Валентина Юдашкина. Туда же пришла "говорящая голова" Кремля Дмитрий Песков, который поцеловал руку Пугачевой и сказал, что рад ее видеть.
Песков понимает, что в скором времени в российской политике будут изменения, поэтому уже восстанавливает связи. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.
Читайте также Песков прокомментировал заявления Пригожина о том, что его сын был боевиком ЧВК "Вагнера"
Песков действует "и нашим, и вашим"
Свитан отметил, что это абсолютно прогнозируемое развитие ситуации. Песков уже далеко не первый год в российской политике, потому чувствует, что в скором времени у России будут большие перемены.
Песков понимает, куда двигается Россия. Он пытается восстановить связи, чтобы потом остаться на плаву и не оказаться под большим ударом. Он "и нашим, и вашим". Они (россияне – 24 Канал) уже практически все включились и ищут пути ухода,
– считает он.
Военный эксперт предположил, что российское сообщество спокойно отреагирует на милое общение Пескова с Пугачевой. Россияне начинают искать способы "выкрутиться", поэтому в этой ситуации даже завидуют спикеру Кремля.
Свитан о встрече Пугачевой и Пригожина: смотрите видео
Последние заявления Пескова
- Ночью 3 мая вблизи Кремля услышали взрывы. Рупор российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона "откреститься" от причастности к "атаке" БПЛА на Кремль "уморительные". Он считает, что именно Вашингтон стоит за атакой Киева на Кремль.
- Песков заявил, что Россия ожидает "провокации" от Украины до 9 мая. Спецслужбы оккупантов уже готовятся к возможным "диверсиям" и проводят "напряженную работу". Кроме того, спикер Путина подчеркнул, что "киевский режим стоит за целым рядом терактов и планирует и дальше проводить свою линию".
- Телефонный звонок Президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина никак не смогли обойти стороной в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что этот разговор является "суверенным делом каждой из стран". Он заверил, что Москва якобы "приветствует все, что приближает к миру".