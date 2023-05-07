Песков мило пообщался с Пугачевой, которая якобы против войны: какие последствия его ждут

Недавно российская певица Алла Пугачева, которая вроде бы не поддерживает войну в Украине, приехала в Россию на похороны дизайнера Валентина Юдашкина. Туда же пришла "говорящая голова" Кремля Дмитрий Песков, который поцеловал руку Пугачевой и сказал, что рад ее видеть.

Песков понимает, что в скором времени в российской политике будут изменения, поэтому уже восстанавливает связи. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Песков действует "и нашим, и вашим"

Свитан отметил, что это абсолютно прогнозируемое развитие ситуации. Песков уже далеко не первый год в российской политике, потому чувствует, что в скором времени у России будут большие перемены.

Песков понимает, куда двигается Россия. Он пытается восстановить связи, чтобы потом остаться на плаву и не оказаться под большим ударом. Он "и нашим, и вашим". Они (россияне – 24 Канал) уже практически все включились и ищут пути ухода,

– считает он.

Военный эксперт предположил, что российское сообщество спокойно отреагирует на милое общение Пескова с Пугачевой. Россияне начинают искать способы "выкрутиться", поэтому в этой ситуации даже завидуют спикеру Кремля.

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