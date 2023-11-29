"Чем больше оружия, тем дольше война": Сийярто возмутил новым заявлением об Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не намерена отправлять оружие в Украину. Он считает, мол, чем больше будет оказана военная помощь, тем дольше будет продолжаться война.

Петер Сийярто также прокомментировал встречу венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным в октябре. По его мнению, это было необходимо для того, чтобы узнать есть ли вероятность скорейшего окончания текущего "конфликта".

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Сийярто о поставках оружия

Глава венгерского МИД не сдержался и выдал очередное циничное заявление об Украине и кровопролитной войне, которую против нее ведет Россия.

Чего мы никогда не делали и делать не будем, так это – поставки оружия, потому что мы верим, что вместо оружия в этот регион должен быть принесен мир. И чем больше будет доставлено оружия, тем дольше будет продолжаться война. Сейчас, чем дольше будет продолжаться война, тем больше людей гибнет,

– заявил Сийярто.

Ранее он подчеркивал, что Венгрия будет продолжать блокировать военную поддержку Украины в размере 500 миллионов евро. В то же время Сийярто отметил, что Венгрия систематически оказывает Украине гуманитарную помощь.

Отношения Венгрии и России

Несмотря на членство Венгрии в ЕС, страна имеет очень тесные отношения с Россией. Венгерские власти регулярно отклоняют предложения по усилению европейских санкций и выступают против ограничения импорта российской нефти и газа.

В то же время Венгрия поддерживает с Россией энергетическое сотрудничество. Главной причиной якобы является инфляция в стране и поддержка энергоснабжения.

Последние заявления Сийярто