Военного Андрея Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Перед обыском в квартире он попросил брата жены вынести из квартиры мину.

В полиции сообщили, что 13 декабря следователи провели обыск в офисе, который размещен на первом этаже дома, где жил подозреваемый. Правоохранители обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

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Полицейские установили хронологию событий:

– в 15:10 Андрей Антотенко, воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, отправил сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу;

Убери из моего шкафа зеленую х***ю. Вынеси и спрячь. В сумке,

– дословное сообщение Антоненко.

– в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании;

– в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, он забрал вещи из квартиры.

Разговор Антоненко с неизвестным:

Неизвестный: Да, Андрюха.

Аноненко: Это... Ты увидел?

Неизвестный: Да, да, да. Я весь рюкзак забрал. И с ножом, и со всем…

Антоненко: Хорошо, хорошо. Витя дома?

Неизвестный: Да. Я сейчас Сергею занесу.

Антоненко: Все. Все в курсе.

Неизвестный: Угу.

Антоненко: Давай.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, который проживает совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Этот предмет был спрятан в купюроприемник терминала.



Найденный предмет / скриншот из видео Нацполиции

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко перед обыском просил забрать из дома мину: видео

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Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его авто, в котором ехал. Отметим, что именно авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда".



На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие; Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета; Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось; Инна Грищенко – его жена, Военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

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