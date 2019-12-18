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      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко перед обыском просил забрать из дома мину: видео

      81 Читати новину українською
      Андрей Антоненко / Фото из соцсетей

      Военного Андрея Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Перед обыском в квартире он попросил брата жены вынести из квартиры мину.

      В полиции сообщили, что 13 декабря следователи провели обыск в офисе, который размещен на первом этаже дома, где жил подозреваемый. Правоохранители обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

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      Полицейские установили хронологию событий:

      – в 15:10 Андрей Антотенко, воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, отправил сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу;

      Убери из моего шкафа зеленую х***ю. Вынеси и спрячь. В сумке,
      – дословное сообщение Антоненко.

      – в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании;

      – в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, он забрал вещи из квартиры.

      Разговор Антоненко с неизвестным:

      Неизвестный: Да, Андрюха.

      Аноненко: Это... Ты увидел?

      Неизвестный: Да, да, да. Я весь рюкзак забрал. И с ножом, и со всем…

      Антоненко: Хорошо, хорошо. Витя дома?

      Неизвестный: Да. Я сейчас Сергею занесу.

      Антоненко: Все. Все в курсе.

      Неизвестный: Угу.

      Антоненко: Давай.

      Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, который проживает совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Этот предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

      антоненко вбивство шеремета
      Найденный предмет / скриншот из видео Нацполиции

      Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко перед обыском просил забрать из дома мину: видео

      Обратите внимание: Убийство Шеремета: адвокаты Кузьменко и Антоненко обжаловали арест

      Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его авто, в котором ехал. Отметим, что именно авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда".

      На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

      1. Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие;
      2. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета;
      3. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета;
      4. Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось;
      5. Инна Грищенко – его жена, Военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

      підозрювані у вбивстві Шеремета імена Кузьменко Дугарь АнтоненкоПодозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Полиция Оружие Убийство Павла Шеремета Андрей Антоненко Riffmaster
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