23:30
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, сьогодні
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко перед обшуком просив забрати з будинку міну: відео

      751 Читать новость на русском
      Андрій Антоненко / Фото з соцмереж

      Військового Андрія Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Перед обшуком у квартирі він попросив брата дружини винести з помешкання міну.

      У поліції повідомили, що 13 грудня слідчі провели обшук в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний. Правоохоронці виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.

      Читайте також: Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета

      Поліцейські встановили хронологію подій:

      – о 15:10 Андрій Антотенко, скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі;

      Прибери з мого шкафа зелену х***ю. Винеси і сховай. В сумкє,
      – дослівне повідомлення Антоненка.

      – о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання;

      – о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири.

      Розмова Антоненка з невідомим:

      Невідомий: Так, Андрюха.

      Аноненко: Це… Ти побачив?

      Невідомий: Так, так, так. Я весь рюкзак забрав. І з ножем, і зі всім…

      Антоненко: Добре, добре. Вітя вдома?

      Невідомий: Так. Я зараз Сергію занесу.

      Антоненко: Все. Всі в курсі.

      Невідомий: Угу.

      Антоненко: Давай.

      Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Цей предмет був захований у купюроприймач терміналу.

      антоненко вбивство шеремета
      Знайдений предмет/ Скріншот з відео Нацполіції

      Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко перед обшуком просив забрати з будинку міну: відео

      Зверніть увагу: Вбивство Шеремета: адвокати Кузьменко і Антоненка оскаржили арешт

      Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".

      На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      1. Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю;
      2. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета;
      3. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета;
      4. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося;
      5. Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

      підозрювані у вбивстві Шеремета імена Кузьменко Дугарь Антоненко
      Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      сьогодні
      37204
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Поліція Зброя Андрій Антоненко Riffmaster Вбивство Павла Шеремета
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:03 Головні новини 18 грудня: нардепи без недоторканності, суд над Пашинським, засідання в Мінську
      Анастасія Зазуляк 642
      сьогодні , 22:00 Українським автомобілям можуть заборонити перетинати кордон ЄС
      Северин Трач 1222
      сьогодні , 19:01 Справа Павла Шеремета: чим відрізняється розслідування журналітів та МВС
      1722
      сьогодні , 18:08 США готують "пекельні санкції" проти Росії: як це вплине на Кремль
      Світлана Попова 2339
      сьогодні , 17:47 Справа Пашинського: все, що відомо про скандального політика
      Євгенія Мазур 6370
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук