Військового Андрія Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Перед обшуком у квартирі він попросив брата дружини винести з помешкання міну.

У поліції повідомили, що 13 грудня слідчі провели обшук в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний. Правоохоронці виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.

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Поліцейські встановили хронологію подій:

– о 15:10 Андрій Антотенко, скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі;

Прибери з мого шкафа зелену х***ю. Винеси і сховай. В сумкє,

– дослівне повідомлення Антоненка.

– о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання;

– о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири.

Розмова Антоненка з невідомим:

Невідомий: Так, Андрюха.

Аноненко: Це… Ти побачив?

Невідомий: Так, так, так. Я весь рюкзак забрав. І з ножем, і зі всім…

Антоненко: Добре, добре. Вітя вдома?

Невідомий: Так. Я зараз Сергію занесу.

Антоненко: Все. Всі в курсі.

Невідомий: Угу.

Антоненко: Давай.

Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Цей предмет був захований у купюроприймач терміналу.



Знайдений предмет/ Скріншот з відео Нацполіції

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко перед обшуком просив забрати з будинку міну: відео

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Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".



На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю; Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета; Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося; Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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