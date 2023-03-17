Лучший пилот F-16 хочет помочь Украине воевать: согласятся ли на это США

Подполковник в отставке Дэн Хэмптон, которого считают самым "смертоносным" пилотом F-16, заявил о готовности защищать украинское небо. Это прекрасная инициатива, но есть одно "но".

Об этом в эфире 24 Канала отметил российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что в боях на войне России против Украины принимают участие граждане западных стран, в том числе США.

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"Речь идет только о том, где он сможет взять самолет F-16. Но и здесь есть большие возможности", – сказал Пионтковский.

Кто даст F-16

По словам Андрея Пионтковского, в американском Конгрессе уже есть резолюция, которая обязывает США на законодательном уровне передать Украине F-16. Но кроме Соединенных Штатов в Украины есть еще поддержка Великобритании.

"Она не сдерживает себя американскими просьбами, мол, не использовать это оружие для ударов по России. Англичане первыми дали танки, ракеты и первыми дадут самолеты. Украинцам нужны современные самолеты", – отметил оппозиционный политик.

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Воспользуются британскими самолетами

В случае негативного сценария пилоты, которые готовы вступить в борьбу, могут воспользоваться британскими самолетами, считает публицист. Потому что у Великобритании есть и F-16, и "Typhoon", на которых уже тренируются украинские пилоты.

Это отличная инициатива. Если не сработает фантастический для нас провал россиян возле Бахмута, ЧВК "Вагнера" не уйдут, то решающим будет то же классическое наступление в конце апреля – мая и оперативно будет решаться вопрос и о пилотах, и о самолетах F-16,

– резюмировал Андрей Пионтковский.

Напомним, 16 марта появилось заявление Дэна Гемптона о готовности помочь Украине. Он считает, что партнеры передадут ВСУ желаемые самолеты, и самое важное – найти людей, уже имеющих тысячи часов полетов на таких истребителях и не нуждающихся в обучении. В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, многие во всем мире поддерживают Украину. А с началом полномасштабного вторжения был создан Интернациональный легион, в составе которого служат добровольцы из 55 стран всех континентов.

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