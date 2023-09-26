Впервые появились четкие термины: какой сигнал послали США Украине своим письмом с реформами
США направили письмо с перечнем реформ, которые должна реализовать Украина. Выполнив все шаги, наша страна будет в дальнейшем получать военную помощь.
Политолог Олег Саакян обратил внимание 24 Каналу, что письмо с пунктами появился сразу после визита Владимира Зеленского в США и его встречи с Джо Байденом.
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По его словам, содержание письма не имеет ничего нового – те же реформы наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов, судебной ветви власти, силовых ведомств. Но впервые все привязано к четким датам – 0–3 месяца, 3–6 месяцев, один год и 18 месяцев.
Это уже совершенно другие реалии, в которых мы можем говорить об определенных дедлайнах, а не просто ожиданиях,
– отметил Саакян.
Единственное, что вызывает вопрос, – это довольно поверхностный принцип работы с последствиями невыполнения реформ. Однако, возможно, эту часть впоследствии улучшат.
О чем свидетельствует появление письма США
До полномасштабного вторжения все ресурсы по помощи Украине были привязаны к осуществлению реформ. Однако до сих пор вступление нашей страны в НАТО не было в приоритете ни США, ни самого Киева, поэтому никто никуда не торопился.
После 24 февраля возникла проблема выживания Украины – и вопрос любых условий помощи вообще слетел. Когда же наши партнеры поверили, что Киев способен победить Кремль, возобновились разговоры не только о реформах, но и о том, как именно мы должны победить агрессора.
"Чем ближе мы будем к украинской победе, тем требования будут ужесточаться", – подчеркнул Саакян.
Американско-украинские отношения: последние новости
- С 1 октября поставки военной помощи из США могут быть затруднены. Это связано с правительственным "шатдауном".
- В Соединенных Штатах назначили смотрителя за выделенными деньгами для Украины. Им стал Роберт Сторч, который приступит к должностным обязанностям 18 октября.
- Кроме того, Джо Байден назначил спецпредставительницу по экономическому восстановлению Украины. Пенни Прицкер будет привлекать частные и государственные инвестиции и координировать работу союзников в сфере восстановления украинской экономики.