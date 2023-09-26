Політолог Олег Саакян звернув увагу 24 Каналу, що лист з пунктами з'явився одразу після візиту Володимира Зеленського до США і його зустрічі з Джо Байденом.

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За його словами, зміст листа не має нічого нового – ті самі реформи наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів, судової гілки влади, силових відомств. Але чи не вперше все прив'язано до чітких дат – 0–3 місяці, 3–6 місяців, один рік і 18 місяців.

Це вже абсолютно інші реалії, у яких ми можемо говорити про певні дедлайни, а не просто очікування,

– зазначив Саакян.

Єдине, що викликає запитання, – це доволі поверховий принцип роботи з наслідками невиконання реформ. Однак, можливо, цю частину згодом поліпшать.

Про що свідчить поява листа США

До повномасштабного вторгнення всі ресурси з допомоги Україні були прив'язані до здійснення реформ. Однак досі вступ нашої країни в НАТО не був у пріоритеті ні США, ні самого Києва, тому ніхто нікуди не поспішав.

Після 24 лютого постала проблема виживання України – і питання будь-яких умов допомоги взагалі злетіло. Коли ж наші партнери повірили, що Київ здатен перемогти Кремль, відновились розмови не лише про реформи, а й про те, як саме ми маємо перемогти агресора.

"Що ближче ми будемо до української перемоги, то вимоги ставатимуть жорсткішими", – наголосив Саакян.

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