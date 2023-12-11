"Можем быть в одном союзе": Давыдюк ответил, как воспринимать заявление Писториуса
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна делает все возможное для поддержки Украины. Однако Берлин, мол, не союзник Киева, потому что страны не находятся в одном альянсе.
Политолог Николай Давыдюк прокомментировал это противоречивое заявление 24 Каналу. По его словам, не стоит лишний раз драматизировать ситуацию.
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Как известно, Германия наращивает объемы помощи Украине – в 2024 году она будет вдвое больше. Вместе с тем, Берлин не хочет лишний раз провоцировать Россию, что не означает его заинтересованности в ее победе.
Мы не были в союзе, но можем быть. Теперь впервые в нашей истории мы можем быть в этом союзе (в ЕС – 24 Канал),
– подчеркнул Давыдюк.
Политолог считает, что Германия хорошо овладела уроками истории, поэтому не станет снова не на ту сторону.
Подробнее о заявлении Писториуса
Слова министра обороны Германии процитировали в издании Newsweek. Это был ответ на критику темпов и объемов помощи, оказываемой Украине.
Мы делаем то, что мы можем. Но Германия не является союзником Украины, мы не находимся в одном альянсе,
– сказал Писториус.
По его словам, поставка нужного количества оружия, в том числе миллиона 100-мм снарядов, требует времени. Мол, это не вопрос "политических решений или финансовых ресурсов".
Кроме того, Писториус отверг заявление о нежелании Запада полной победы Украины. Если выиграет Россия, Германия столкнется с "совершенно новой ситуацией безопасности".
Немецко-украинские отношения: последние новости
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова делать еще больше для поддержки Украины, если другие союзники ослабнут. Ведь война, вероятнее всего, не завершится в ближайшее время.
- Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что в Германии должны привыкнуть к мысли, что когда-нибудь, возможно, придется обороняться от России. Слишком долго была ориентация на урегулирование международного кризиса.
- Как известно, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл 21 ноября в Украину с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Рустемом Умеровым.