ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье: где они расположены и почему важны – показываем на карте
Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать украинские населенные пункты. Так, было деоккупировано село Пятихатки в Запорожской области.
С начала полномасштабной войны село систематически подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. Где расположены Пятихатки и почему они так важны для Украины – читайте далее в материале 24 Канала.
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ВСУ освободили Пятихатки
Пятихатки расположены в Степногорской поселковой громаде Васильевском районе Запорожской области. Село основано в 1890 году.
С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, с февраля 2022 года, Пятихатки систематически подвергаются обстрелам со стороны оккупантов.
18 июня 2023 года в ходе украинского контрнаступления село было освобождено от террористов.
Отметим, что освобождение Пятихаток позволит нашим защитникам расширить плацдарм и начать продвижение в Васильевку.
Где расположены Пятихатки: смотрите карту
ВСУ активно освобождают украинские города и села
- Недавно украинские военные освободили Благодатное и Макаровку Донецкой области.
- Также стало известно о деоккупации населённого пункта Сторожево в Донецкой области.
- Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Остроградского. Как сообщили в пресс-службе ОБМП, в результате зачистки села было уничтожено около полусотни оккупантов, а также четыре захватчика были взяты в плен.
- Кстати, Сторожево расположено поблизости поселка Нескучного, о деоккупации которого стало известно 11 июня.
- Кроме этого, поселок Новодаровка на Запорожье освободили 4 июня, однако официально подтвердили деоккупацию населенного пункта 12 июня. Освобождали поселок механизированное подразделение и объединенное подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.
Оккупанты могли отступить из некоторых районов
Напомним, что городской голова Пологов Запорожской области Юрий Коноваленко рассказывал, что по направлению к Энергодару стало меньше российских оккупантов. Речь идет как о живой силе, так и о военной технике. Террористы оставили несколько блокпостов, а в общем – исчезли.
Отмечается, что пока неизвестно, это неорганизованная ротация или захватчики действительно куда-то отошли. Но есть определенная позитивная тенденция для Украины на Запорожском направлении. Так, Пологи и Васильевка – это районные центры, которые могут быть освобождены прежде всего.