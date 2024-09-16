У Зеленского объяснили, на чем основывается план Украины по окончанию войны

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит план победы в войне, которую развязала Россия. Одним из его аспектов является то, что союзники предоставят нашей стране разрешение наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Также принципиальное значение для победы Киева имеет военная помощь со стороны союзников, и очень важно, чтобы она была оперативной. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что бюрократия и остаточные страхи у наших партнеров не дают возможности ускорить поставки Украине.

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Нужно сломать тенденцию

В этом, по мнению Подоляка, заключается одна из проблем для нашей страны. В то же время кроме ускорения поставок оружия и техники, партнерам нужно наконец снять все неформальные запреты по использованию западного оружия, ведь они противоречат правилам ведения оборонительной войны.

Соответствующие решения в пользу Украины будут приняты, уверен он, однако это происходит медленно. Так же принимались решения о предоставлении нам соответствующей бронетехники, систем ракетно-залпового огня, в частности, HIMARS.

Логика этой войны однозначно приведет к тому, что все неформальные запреты будут сняты. Все виды оружия в математически обоснованном количестве, которое нам необходимо для эффективного уничтожения российской техники и живой силы, будут предоставлены Украине,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

В то же время остается проблема, что мы до сих пор не можем сломать тенденцию относительно медленного принятия соответствующих решений. Однако с этим надо работать.

Мы видим совсем другое восприятие России, всех этих пресловутых "красных линий", ВПК и экономики России. Это все дает нам больше оптимизма,

– отметил советник.

Для ускорения поставок военной помощи нужно на международных площадках, в частности на полях Генеральной Ассамблеи ООН, проводить встречи, объясняя, что с Россией договориться о чем-то невозможно.

Если она не проиграет войну, тогда международного права как концепции не будет существовать. Это необходимо доказывать нашим партнерами, чтобы они это осознали: Россия, не проиграв эту войну, будет продолжать разрушать единый юридический каркас в глобальном смысле,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Владимир Зеленский рассказал о плане победы над Россией, которым он хочет поделиться с Джо Байденом. Как отметил президент Украины, в плане говорится о "безопасности, геополитическом месте Украины, очень сильной военной поддержке". Также, по его словам, наша страна должна свободно решать, как использовать то или иное оружие.