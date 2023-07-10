Получили много заявок на вступление, – Барановский назвал главные задачи легиона "Свобода России"

Бойцы легиона "Свобода России" готовят новые рейды с целью освобождения страны от путинского режима. Сейчас продолжаются тщательные проверки желающих присоединиться к рядам легиона и активная подготовка.

Представитель политического крыла легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что подробные планы знает только военное руководство легиона. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Важно "Марш справедливости" завершился слишком быстро: почему РДК не начал действовать во время мятежа Пригожина

Увеличивают количество личного состава

Сейчас российские добровольцы работают над новыми рейдами. Однако главная задача легиона – увеличение количества личного состава

Мы получили много заявок на вступление и сейчас увеличиваем количество членов для выполнения более мощных и сложных задач. Над этим и работаем,

– сказал представитель политического крыла легиона.

Люди, которые присоединяются к рядам легиона "Свобода России", настроены решительно. К тому же многие россияне готовы поддержать рейды, когда добровольцы появятся на территории страны-агрессорки.

"Работаем по разным направлениям и с разными типами людей", – отметил Барановский.

Чем сейчас занимаются бойцы легиона "Свобода России": смотрите видео

Техника и вооружение

Основной вопрос легиона "Свобода России" – люди. А вот техники и вооружения хватает. Российские добровольцы имеют трофейную технику, однако больше их интересует увеличение личного состава.

Бойцы легиона "Свобода России" будут действовать совместно с Российским добровольческим корпусом. Однако сейчас бойцы РДК выполняют задачи на Запорожском направлении. К сожалению, они понесли потери при выполнении боевых задач.

В нужное время они появятся и мы, как и в прошлый раз, вместе пойдем на Россию,

– добавил представитель политического крыла легиона.

Легион "Свобода России" и РДК имеют общую задачу – освобождение России от оккупационного путинского режима.

Деятельность российских добровольцев: последние новости