Путину нужны победы до дедлайна: какие приоритеты оккупантов до конца 2024 года
Россияне продолжают вести активные действия на нескольких направлениях, однако серьезных результатов на фронте не могут достичь. Так же как выполнить стратегические планы, которые принимались еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, что стратегию России на фронте на 2024 год озвучил Владимир Путин в конце 2023-го. В то же время ничего нового он не сообщил.
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Глава Кремля говорил о главной задаче, которую должна выполнить российская армия до конца 2024 года – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей.
"Напомню, что на сегодня эта задача не выполнена. Хотя Путин давал приказ полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до июня 2022 года. Прошло уже почти 2 года, а цели до сих пор не достигнуты", – отметил офицер ВСУ.
Стремятся показать хоть какой-то результат
В то же время главная задача противника, по мнению Березовца, заключается прежде всего в достижении того, что они называют целями так называемой "СВО". Среди таких целей оккупантов – "полная ликвидация" Вооруженных Сил Украины как единственной силы, которая стоит на пути планов противника уничтожить государственный суверенитет и независимость Украины.
Также россиянам критически важно вернуться в регионы, которые были деоккупированы во время украинского наступления осенью 2022 года. Противника бесспорно интересует Харьковская область, где он пытается отодвинуть наши подразделения за реку Оскол.
Кроме того, оккупанты пробуют продвигаться в направлении от Кременной до Лимана с целью также отбросить украинские подразделения за реку на этом участке фронта. К тому же они пытаются устранить ключевую для них угрозу в Авдеевке, за которую идут ожесточенные бои в течение многих месяцев,
– отметил Березовец.
Однако россияне, чувствуя серьезную неподготовленность собственного личного состава, начали бросать туда все больше и больше пехоты. Они стремятся показать любой результат до дедлайна – даты так называемых президентских выборов в России. А Путину, по словам офицера ВСУ, важно продемонстрировать хоть какую-то "победу" уже в первом туре, ведь растягивать голосование на два тура он не собирается.
"Поэтому для противника критически важно сейчас достичь победы где угодно, но в приоритете для него – Купянск и Авдеевка", – отметил Тарас Березовец.
Больше о планах России относительно войны
- Издание BILD, ссылаясь на данные немецкой разведки, рассказало о планах России до 2026 года. По информации таблоида, россияне хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также Харьков, Днепр и Запорожье и другие украинские города.
- В то же время на юге оккупанты планируют удерживать оборону по Днепру, а наступать на Херсон или Одессу якобы не собираются.
- В ГУР МО отметили, что враг намерен продвигаться дальше на фронте. Однако для осуществления своих планов россияне не имеют соответствующих сил и средств.
- Также глава ГУР Кирилл Буданов в декабре 2023-го заявил, что у России нет намерений воевать в 2025 году. Однако он отметил, что к концу 2024-го они могут скорректировать свои планы.