Новый "круг" войны, – Ступак допустил зимний план врага насчёт боевых действий
Как отметили в Институте изучения войны, несмотря на неблагоприятную погоду, оккупанты начали наступательную кампанию. Тем временем, украинская армия усиливает оборону и формирует силы для будущих наступательных операций. И так начинается новый "круг" войны.
Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что россияне могут пробовать наступать до конца февраля или, возможно, до середины марта. Он добавил, что также к этому прилагаются вражеские атаки "Шахедами" и ракетами. Аналитики предполагают, что оккупанты пытаются перехватить и удержать инициативу до выборов президента России весной 2024 года.
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"Это – новый "круг". В мае закончилась российская фаза наступления. После этого началась наша очередь – украинские военные начали наступать. Россияне говорят: "Теперь наша очередь", – сказал Ступак.
Украинская армия должна держать удар. Это можно сделать благодаря поставкам вооружения. Именно поэтому важно разблокировать вопрос предоставление военной помощи от США.
Ведь кроме финансирования и помощи, это сигнал для европейцев, что им нужно продолжать помогать.
Надо показывать европейцам, что американцы с нами, и вы должны тоже следовать американскому примеру,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
Война России против Украины: какая ситуация
- Ситуация на Востоке остается сложной. Российская армия наступает по всей линии фронта.
- По словам Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, потери врага на Востоке больше в 8 раз за потери Сил обороны. Он добавил, что оккупанты активно штурмуют украинские позиции большим количеством людей. Тем временем украинские защитники пытаются добиваться успеха "путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения".
- В течение 10 декабря на фронте зафиксировали 98 боевых столкновений. Россияне продолжают свое наступление в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара. А также – в районе Купянска, Кременной и Работиного.