Нужно только оружие: экс-сотрудник СБУ назвал жирную цель в России

Сначала США разрешили использовать свое оружие для ударов по российскому пограничью. Впоследствии Джо Байден заявил, что Украина не должна бить американским оружием вглубь России на 320 километров, по Москве или Кремлю.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил 24 Каналу, что все постепенно. Он добавил, что украинцы отреагировали с шутками на разрешение бить вблизи Харькова. Мол, якобы "неподалеку" этого города даже отдаленные регионы страны-агрессора.

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Куда можно ударить в России

Впоследствии появились красные "буйки" для ударов по территории России – 200 миль. Это ориентировочно 320 километров. Однако, до этого расстояния немало вражеских объектов.

У меня есть такая фантазия – город Липецк. Там есть Липецкий военный аэродром. Там столько самолетов расположено,

– подчеркнул Ступак.

Враг имеет большое количество разнообразных военных объектов. Например, исследовательские научно-конструкторские лаборатории, институты, которые проектируют ракеты и изготавливают детали к радарам.

"Нам только вооружение нужно и все. Думаю, что на полтора – два месяца так Украина точно будет загружена, пока все эти объекты уничтожат. А потом уже действительно можно эти "буйки" расширять и растягивать", – сказал бывший сотрудник СБУ.

Москва пока что не интересует Украину. Она не имеет большого значения в этих атаках. То есть сначала удары по военным объектам врага, квазивоенным, а дальше – надо смотреть.

Что еще надо уничтожать на российской территории

Можно сколько угодно не смотреть телевизор в России, однако рано или поздно придется иметь дело с людьми, которые это делают. Ступак добавил, что надо уничтожать российское эфирное телевидение. Все, чтобы у россиян хотя бы немного расчистились мозги.

"Это на уровне фантазии. Мы же не можем уничтожить все российское эфирное телевидение. Даже, если там будет уничтожена Лубянка, это не повлияет на россиян", – подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Они привыкли мыслить тем, что им дают "сверху". То есть – для россиян "нормально" ждать приказов и без них ничего не делать. А людей, которые могут в России организовать определенное протестное мероприятие, пока что нет.

Разрешение США на удары по России