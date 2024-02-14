Враг ночью дважды ударил по Селидову: под завалами могут быть люди

Российская армия вечером 13 февраля нанесла цинический обстрел по Селидову в Донецкой области. В результате удара в городе пострадали. Повторно россияне обстреляли населенный пункт около 1:00 ночи 14 февраля.

Во время первого удара российские захватчики попали в жилой дом. В настоящее время на месте работают спасательные службы.

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Россияне обстреляли 5-этажку в Селидово

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что россияне ударили по Селидово около 23:30. В частности, оккупанты попали в 5-этажку, в результате чего 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

По меньшей мере 4 человека ранены. Среди них – двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь,

– написал глава Донецкой области.

Филашкин также написал, что из-под завалов удалось спасти одного раненого. Кроме того, есть вероятность, что под руинами находятся еще 4 человека.

Около часа ночи враг ударил во второй раз

Еще один удар по Селидовому произошел около часа ночи, есть информация об одном пострадавшем. Под обстрел попала больница. К сожалению, количество пострадавших может возрасти, ведь под завалами находятся три человека. Среди них предположительно – ребенок.

На месте работают спасатели: проводят поисковые работы и тушат пожар. Из корпусов больницы эвакуировали больных.

Враг обстрелял Селидово / Фото Донецкой ОГА:

По словам председателя Донецкой ОВА, около сотни пациентов из Селидово перевозят в больницы Покровска и Мирнограда.

Смотрите видео из больницы Селидово:





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