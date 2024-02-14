Враг ночью дважды ударил по Селидову: под завалами могут быть люди
Источник:Вадим Филашкин
Российская армия вечером 13 февраля нанесла цинический обстрел по Селидову в Донецкой области. В результате удара в городе пострадали. Повторно россияне обстреляли населенный пункт около 1:00 ночи 14 февраля.
Во время первого удара российские захватчики попали в жилой дом. В настоящее время на месте работают спасательные службы.
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Россияне обстреляли 5-этажку в Селидово
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что россияне ударили по Селидово около 23:30. В частности, оккупанты попали в 5-этажку, в результате чего 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.
По меньшей мере 4 человека ранены. Среди них – двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь,
– написал глава Донецкой области.
Филашкин также написал, что из-под завалов удалось спасти одного раненого. Кроме того, есть вероятность, что под руинами находятся еще 4 человека.
Около часа ночи враг ударил во второй раз
Еще один удар по Селидовому произошел около часа ночи, есть информация об одном пострадавшем. Под обстрел попала больница. К сожалению, количество пострадавших может возрасти, ведь под завалами находятся три человека. Среди них предположительно – ребенок.
На месте работают спасатели: проводят поисковые работы и тушат пожар. Из корпусов больницы эвакуировали больных.
Враг обстрелял Селидово / Фото Донецкой ОГА:
Смотрите видео из больницы Селидово:
Недавно оккупанты обстреливали Селидово
- Российская армия ночью 8 февраля обстреляла город Селидово в Донецкой области. В результате атаки на город 1 человек погиб, еще 7 человек пострадали.
- Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин рассказал, что оккупанты семь раз обстреляли город. В частности, россияне повредили: 7 многоэтажек, 3 частных дома, 3 учебных заведения и админздание, также пострадали 8 автомобилей.
- Впоследствии в МВД отметили, что во время атаки на Селидово оккупанты ударили по городу 8-ю ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом.
- По предварительной информации, Россия применила для удара ракеты KN-23 и С-300. Проанализировав обломки, прокуроры обнаружили, что 4 из 8 ракет похожи на северокорейские баллистические ракеты KN-23.
- Стоит отметить, что КНДР начала передавать России ракеты и боеприпасы, которые страна-агрессор применяет против Украины. Это произошло на фоне проблем россиян с производством собственных ракет и боеприпасов из-за санкций. Все о северокорейском оружии, которое могла получить Россия – читайте в материале.