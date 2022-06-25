По Николаеву оккупанты ударили 9 ракетами типа "Оникс" из Крыма

Утром 25 июня оккупанты выпустили 9 противокорабельных ракет по Николаеву и пригороду. Противник повторно атаковал портовую инфраструктуру, жилые кварталы и зоны отдыха.

Как рассказали в оперативном командовании "Юг", информация о пострадавших уточняется.

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По Николаеву стреляли ракетами типа "Оникс"

В ОК "Юг" подтвердили, что для утреннего массированного обстрела Николаева россияне использовали 9 ракет типа "Оникс". Их выпустили из берегового комплекса "Бастион", который находится во временно оккупированном Крыму.

При этом противник снова бил по гражданской инфраструктуре.

Снова атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется,

– рассказали в ОК "Юг".

В то же время, мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что пострадали государственные предприятия и образовательное учреждение. В последнем взрывом выбило стекла.

Последствия обстрелов Николаева / Фото телеграм Александра Сенкевича

Ситуация в Николаевской области: коротко

Утром 25 июня российские оккупанты обстреляли Николаев – выпустили 5 ракет типа "Калибр". Как сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич, враг неслучайно использует крылатые ракеты. Несмотря на меньшую зону поражения, они наносят более серьезные разрушения.

Николаевскую область обстреляли вечером 23 июня. Под ударом оказалось село Новониколаевка Первомайской общины. Погиб один человек, еще четверо получили ранения. Также вражеская ракета разрушила одно здание, еще несколько жилых домов получили повреждения.

Утром 23 июня россияне стреляли из тяжелой ствольной артиллерии и предположительно ракетного комплекса "Точка-У". Огонь вели по направлению временно оккупированных территорий Херсонской области. Сообщается, что захватчики пытались попасть ракетой в одну из телебашен города, однако она попала в уличную уборную.

22 июня российские оккупанты запустили сразу семь управляемых ракет по Николаеву. Они попали в разные объекты в городе. После одного из попаданий в территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы, возник масштабный пожар.

Вместе с тем, в Николаеве началась легкая паника из-за информации о якобы организованной эвакуации из города. Однако, как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, оснований для паники нет, как и вывоза людей из города.

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