По всей Украине раздавались сирены из-за поднятых в небо истребителей в Беларуси
В Украине в обед, 24 октября, объявили воздушную тревогу. Первые сирены зазвучали в 13:22 в восточных областях.
В Украине – воздушная тревога
Уже через 2 – 3 минуты тревогу объявили на остальной территории Украины. Воздушная тревога длилась полтора часа.
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По данным телеграм-канала Monitor, враг мог запустить ракеты стратегической авиацией в режиме радиомолчания, или же сверхзвуковые ракеты тактической авиацией.
По неподтвержденной информации над территорией Беларуси активность тактической авиации России. МиГ-31К потенциальный носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал", поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины,
– говорится в сообщении.
Впоследствии "Оперативный ВСУ" сообщил о запуске ракет из Беларуси. В то же время белорусские наблюдатели заявили о взлете истребителя с аэродрома в Барановичах.
Однако по состоянию на 14:50 информация о запусках ракет, к счастью, не подтвердилась, а истребители в Беларуси пошли на посадку. Поэтому по всей территории Украины объявили отбой.
Тревоги в Украине, которые объявили из-за истребителей в Беларуси / Карта "еКарта"
Заметим, Крым на этой карте зеленый, ведь у Украины нет информации о воздушных тревогах на полуострове. Все потому, что Россия оккупировала его еще в 2014 году.
Читайте также В Херсоне произошел "хлопок" в штабе ФСБ: два офицера отправились на концерт КобзонаВажно! Ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу, ведь Россия уже неоднократно показала, что ей безразлично на гражданское население. Государство-агрессор обстреливает своими ракетами мирные города и дома.
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