Будут говорить о Трампе: главы МИД 5 стран ЕС и Украины соберутся в Варшаве, – СМИ
На следующей неделе Андрей Сибига встретится с 5 своими европейскими коллегами. Ожидается, что мероприятие будет посвящено, в частности, обсуждению войны в Украине при президентстве Трампа.
Министры иностранных дел пяти стран ЕС и Украины соберутся в Варшаве 19 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.
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Какой будет Европа при Трампе
Отмечается, что руководители МИД Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Украины встретятся, чтобы обсудить такие темы, как переизбрание Дональда Трампа президентом США, война в Украине и будущая политика в Европе.
К слову, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал встречи с лидерами Великобритании и Франции для координации действий и предотвращения возможных договоренностей между США и Россией, которые могут повредить Украине.
К слову, в МИД сообщили, что администрация Байдена планирует предоставить всю обещанную военную помощь Украине до конца своей каденции.