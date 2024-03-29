Это будет большой вызов, – Зеленский оценил шансы Украины на победу без помощи США
Источник:Офис Президента
С Нового года россияне наступают на значительном участке фронта. Между тем наши защитники до сих пор ожидают военную помощь от союзников, в частности США.
Уже после Пасхи, которую празднуют в США 31 марта, спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов на оружие. В Белом доме неоднократно указывали на то, что многомесячное промедление с помощью Киеву привело к потере Авдеевки, судьбу которой могут повторить и другие украинские города.
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Без США Украина не имеет шансов
В недавнем интервью телеканалу CBS президент Зеленский повторил, что с американской помощью Украина сможет победить Россию, а без поддержки США она проиграет.
Конечно, заметил глава государства, что это не произойдет за один день. Наша страна из-за нехватки снарядов и вооружения постепенно будет терять свою землю.
Для нас это будет большой вызов Как дальше возвращаться? Возвращать – это большие жертвы. Возвращать территории – это терять людей. Люди, честно говоря, важнее,
– подчеркнул президент.
Впрочем, отметил лидер, надо понимать, что цель Путина – уничтожить и землю, и людей. Если послушать заявления российского диктатора, то он в них четко намекает, что не признает Украину, украинцев и то, что они существуют.
ВСУ не выдержат летнего наступления России
- Также в этом интервью Зеленский подчеркнул, что Украине срочно нужно оружие прямо сейчас.
- Глава государства заявил, что Россия готовит новое большое наступление в конце мая – начале июня. По словам политика, если ВСУ не получат от Запада необходимого вооружения, они просто не смогут на этот раз остановить оккупантов.
- Скептические прогнозы дали и аналитики из The Economist. Они указали на уязвимость Украины перед будущим наступлением россиян.
- Во-первых, из-за нехватки снарядов и другой техники, с которой медлят партнеры, погружены во внутренние дела. Во-вторых, по мнению журналистов, Киев опоздал со строительством фортификаций, а также дополнительной мобилизацией.
- Между тем в британской разведке, проанализировав оборонительные сооружения Украины, высказали мнение, что, когда россияне будут наступать дальше, они понесут большие потери.