Это будет большой вызов, – Зеленский оценил шансы Украины на победу без помощи США

С Нового года россияне наступают на значительном участке фронта. Между тем наши защитники до сих пор ожидают военную помощь от союзников, в частности США.

Уже после Пасхи, которую празднуют в США 31 марта, спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов на оружие. В Белом доме неоднократно указывали на то, что многомесячное промедление с помощью Киеву привело к потере Авдеевки, судьбу которой могут повторить и другие украинские города.

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Без США Украина не имеет шансов

В недавнем интервью телеканалу CBS президент Зеленский повторил, что с американской помощью Украина сможет победить Россию, а без поддержки США она проиграет.

Конечно, заметил глава государства, что это не произойдет за один день. Наша страна из-за нехватки снарядов и вооружения постепенно будет терять свою землю.

Для нас это будет большой вызов Как дальше возвращаться? Возвращать – это большие жертвы. Возвращать территории – это терять людей. Люди, честно говоря, важнее,

– подчеркнул президент.

Впрочем, отметил лидер, надо понимать, что цель Путина – уничтожить и землю, и людей. Если послушать заявления российского диктатора, то он в них четко намекает, что не признает Украину, украинцев и то, что они существуют.

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