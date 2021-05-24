Верховный Суд снова отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем выборов

Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о результатах довыборов в округе №87 на Прикарпатье. Поэтому признание Василия Вирастюка избранным нардепом снова признали недействительным.

Соответствующий иск в Верховный Суд подал оппонент Вирастюка – Александр Шевченко. Решение об отмене постановления ЦИК приняла 23 мая.

Между тем Я уверен, что он победил, – Зеленский о Вирастюке

ЦИК или Вирастюк может подать апелляцию

Своим постановлением суд отменил и пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая. Она признавала недействительным голосование на 6 проблемных участках. Именно на них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Сейчас постановление ВС принял как суд первой инстанции. Впрочем, на нее могут подать апелляцию. В случае обжалования этого решения ЦИК или командой Вирастюка, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Тогда уже решение Большой Палаты является окончательным.

Какой выход из ситуации с довыборами на Прикарпатье

Вирастюк набрал всего на 749 голосов больше, чем его ближайший соперник Александр Шевченко.

Как отмечают в гражданской сети ОПОРА, демократическим способом решения проблемы могло бы стать проведение повторных выборов.

Это было бы политико-правовое решение, ответственность за которое на себя должен взять украинский парламент.

Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования,

– сообщают активисты.

Довыборы на Прикарпатье: главное