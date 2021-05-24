Верховный Суд снова отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем выборов

Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о результатах довыборов в округе №87 на Прикарпатье. Поэтому признание Василия Вирастюка избранным нардепом снова признали недействительным.
Соответствующий иск в Верховный Суд подал оппонент Вирастюка – Александр Шевченко. Решение об отмене постановления ЦИК приняла 23 мая.
Между тем Я уверен, что он победил, – Зеленский о Вирастюке
ЦИК или Вирастюк может подать апелляцию
Своим постановлением суд отменил и пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая. Она признавала недействительным голосование на 6 проблемных участках. Именно на них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.
Сейчас постановление ВС принял как суд первой инстанции. Впрочем, на нее могут подать апелляцию. В случае обжалования этого решения ЦИК или командой Вирастюка, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Тогда уже решение Большой Палаты является окончательным.Обратите внимание! Вирастюк набрал всего на 749 голосов больше, чем его ближайший соперник Александр Шевченко.
Какой выход из ситуации с довыборами на Прикарпатье
Как отмечают в гражданской сети ОПОРА, демократическим способом решения проблемы могло бы стать проведение повторных выборов.
Это было бы политико-правовое решение, ответственность за которое на себя должен взять украинский парламент.
Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования,
– сообщают активисты.
Довыборы на Прикарпатье: главное
- 22 апреля ЦИК признала Вирастюка официальным победителем. Он набрал 31,25% голосов избирателей, его ближайший оппонент – Александр Шевченко – 29,69%.
- Шевченко подавал иски в суд, поскольку подсчет голосов на нескольких участках сопровождался скандалами. Впоследствии Верховный суд отменил результаты выборов.
- ЦИК 5 мая отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом. Отметили, что для этого нет оснований, ведь протокол о результатах выборов отменен.
- Впрочем, уже 19 мая ЦИК составила новый протокол по результатам выборов в округе №87 и признала Вирастюка победителем.
- Провести выборы в этом округе в конце марта пришлось из-за того, что мажоритарщик Зиновий Андреевич стал мэром Надворной и сложил полномочия нардепа.