У российской элиты дилемма, – Жданов предположил план Путина относительно выборов
В России 1 января 2024 года стартует предвыборная кампания. В Кремле уже объявили результаты бюрократических выборов – диктатор Владимир Путин должен победить с результатом 90% голосов.
Это в своем видеоблоге прокомментировал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он отметил, что в сентябре 2022 года популярность российского узурпатора снизилась после объявления частичной мобилизации.
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Непростой выбор
У российской элиты и всего истеблишмента осталось менее полугода для принятия основного кардинального решения в отношении Путина.
В Кремле готовятся к выборам. Пока ситуация очень интересная. У российской элиты дилемма,
– сказал Жданов.
Перед российской элитой предстал непростой выбор:
- или еще 6 лет путинизма, санкционное давление, мировая изоляция России и полный переход под Китай, ведь россияне самостоятельно не справятся даже в этой санкционной политике, которую Украина считает недостаточно жесткой;
- или нужно что-то решать с Путиным и тогда, возможно, совсем другие кандидаты начнут предвыборную кампанию.
"Ну посмотрим. Времени становится все меньше, а события все интереснее", добавил Жданов.
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Путин "обнулился"
В январе 2020 года Путин переписал конституцию России под себя и теперь имеет "законное" право баллотироваться в президенты. "Обнуление" президентских сроков диктатора позволит ему выдвигаться на пост главы государства два раза подряд. В частности, на выборах 2024 и 2030 годов. Соответственно, руководить страной-террористом Путин сможет до 2036 года – четыре срока подряд.
"Несчастную" конституцию Путин как захотел, так и переписал, и теперь диктатор имеет право баллотироваться. Фактически он "обнулился", – отметил военный эксперт.
Выборы в России 2024: последние новости
- Спикер Кремля Дмитрий Песков "предсказал" победу Владимира Путина на выборах в России, которые состоятся в 2024 году. Он во время разговора с западными медиа заявил, что Путина снова изберут президентом государства-террориста. Он получит 90% голосов.
- Впоследствии приспешник российского диктатора, вероятно, понял, что наговорил лишнего, и начал все отрицать и открещиваться от своих заявлений. Якобы американское издание извратило его слова.
- Как отметил руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок, в России постепенно закручивают гайки, а россияне это все съедают. Избирательная кампания еще не началась, а в Кремле уже знают, сколько нарисуют процентов.