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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Победители US Open получат рекордные призовые: суммы

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Призовой фонд US Open составил 53 миллиона долларов
Призовой фонд US Open составил 53 миллиона долларов

Победители Открытого чемпионата США по теннису получат рекордные призовые. Общий же призовой фонд составит более 53 миллионов долларов.

Победители в мужском и женском индивидуальных разрядах получат 3,8 миллиона долларов, что стало рекордом турнира. Это на 100 тысяч долларов больше, чем в прошлом году. Напомним, 1973 года мужчины и женщины получают на US Open одинаковые призовые.

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Участники, которые вылетят еще в первом раунде, получат 54 тысячи долларов.

Распределение призовых по раундам в индивидуальном разряде:

Первый круг – 54 тысяч долларов;
Второй – 93 тысяч долларов;
Третий – 156 тысяч долларов;
Четвертый – 266 тысяч долларов;
Четвертьфинал – 475 тысяч долларов;
Полуфинал – 925 тысяч долларов;
Финал – 1,85 миллиона долларов.

Победители в парных разрядах получат 700 тысяч долларов.

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Стоит отметить, что в сравнении с 2013 годом, призовой фонд вырос на 57%.

Напомним, US Open 2018 пройдет с 27 августа по 9 сентября.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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