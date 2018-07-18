Победители US Open получат рекордные призовые: суммы

Победители Открытого чемпионата США по теннису получат рекордные призовые. Общий же призовой фонд составит более 53 миллионов долларов.

Победители в мужском и женском индивидуальных разрядах получат 3,8 миллиона долларов, что стало рекордом турнира. Это на 100 тысяч долларов больше, чем в прошлом году. Напомним, 1973 года мужчины и женщины получают на US Open одинаковые призовые.

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Участники, которые вылетят еще в первом раунде, получат 54 тысячи долларов.

Распределение призовых по раундам в индивидуальном разряде:

Первый круг – 54 тысяч долларов;

Второй – 93 тысяч долларов;

Третий – 156 тысяч долларов;

Четвертый – 266 тысяч долларов;

Четвертьфинал – 475 тысяч долларов;

Полуфинал – 925 тысяч долларов;

Финал – 1,85 миллиона долларов.

Победители в парных разрядах получат 700 тысяч долларов.

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Стоит отметить, что в сравнении с 2013 годом, призовой фонд вырос на 57%.

Напомним, US Open 2018 пройдет с 27 августа по 9 сентября.