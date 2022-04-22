На побережье Южного обнаружили морскую мину

22 апреля 2022 , 11:37
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Источник:

Суспільне

Ночью 22 апреля к побережью города Южное в Одесской области с Черного моря прибило мину. На место происшествия направили местных саперов.

Информацию о взрывоопасном предмете подтвердили в Южненской общине и призвали горожан воздержаться от прогулок по пляжу.

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Обезвреживание мины состоится сегодня, 22 апреля.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Мартыненко, разминированием будут заниматься военные.

Заминирование Черного моря: что известно

  • Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что по Черному морю дрейфуют мины, которые российские войска украли в Севастополе во время оккупации Крыма. В то же время Кремль цинично врет, якобы море заминировала украинская сторона.
  • Великобритания связывает мины с деятельностью российских военно-морских сил. Их разведка отмечает, что взрывоопасные предметы представляют серьезный риск для морской деятельности.
  • Ранее российские мины обнаружили также в Турции и Румынии.

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Автор: Юлія Бабич