На побережье Южного обнаружили морскую мину
22 апреля 2022 , 11:37Читати новину українською
Источник:Суспільне
Ночью 22 апреля к побережью города Южное в Одесской области с Черного моря прибило мину. На место происшествия направили местных саперов.
Информацию о взрывоопасном предмете подтвердили в Южненской общине и призвали горожан воздержаться от прогулок по пляжу.
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Обезвреживание мины состоится сегодня, 22 апреля.
По словам пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Мартыненко, разминированием будут заниматься военные.
Заминирование Черного моря: что известно
- Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что по Черному морю дрейфуют мины, которые российские войска украли в Севастополе во время оккупации Крыма. В то же время Кремль цинично врет, якобы море заминировала украинская сторона.
- Великобритания связывает мины с деятельностью российских военно-морских сил. Их разведка отмечает, что взрывоопасные предметы представляют серьезный риск для морской деятельности.
- Ранее российские мины обнаружили также в Турции и Румынии.
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