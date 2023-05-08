Оппозиционер из России рассказал, почему ядерное оружие не долетит до Украины даже если будет приказ

В преддверии поражений российской армии руководство России традиционно активизирует ядерные угрозы. В то же время, возможность применения ядерного оружия против Украины остается маловероятной.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных. Он уверен, что Путин не будет применять ядерное оружие против Украины.

Смотрите также Скандал с таинственной ракетой в Польше: при чем здесь Россия и X-55 – носитель ядерной боеголовки

Могут сбросить ядерную бомбу над Каспием

По его словам, если президент России Владимир Путин все же решится применить ядерное оружие, это обойдется ему большой ценой: если он это сделает, то его конец наступит гораздо быстрее.

"По моему мнению, Бог не даст этого сделать. Путин может дать команду, но сразу после этого случится ряд событий: либо не загрузят, либо не запустится, либо заржавела, либо не вылетела, либо пилот, узнав, что он должен сделать, все бросит и напьется. В любом случае произойдет какое-то событие, которое не позволит ядерному оружию долететь до Украины", – заявил Пьяных.

Глеб Пьяных о вероятности применения ядерного оружия: смотреть видео

Он добавил, что существует большая вероятность, что россияне могут уронить ядерное оружие над Каспийским морем. Такую ситуацию нельзя исключать, ведь у россиян такое случается постоянно.

Сколько они уже таких ракет "потеряли" – и в Каспии, убив сотни тюленей, и недавно в Белгороде,

– отметил оппозиционер.

Ядерные угрозы России: главное