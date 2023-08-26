Путина уважают только бабушки: способны ли еще российские силовики контролировать ситуацию

Авторитет кремлевского диктатора Владимира Путина достиг своего минимального уровня. Сейчас в российской политической среде не модно уважать Путина.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Он заметил, что после мятежа Евгения Пригожина количество людей, уважающих Путина, ограничивается безумными бабушками.

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Борьба с партизанами

Тему уязвимости путинцев постоянно рассматривают на совещаниях Совета безопасности, но ничего сделать не могут, ведь врагами для них есть все. В Кремле провели 4 совещания Совбеза, которые были связаны с действиями партизан и подпольем внутри страны.

Если с теми, кто работает в интернете, они еще могут как-то бороться, то работающие в поле вообще неуязвимы. Главная ошибка путинских спецслужб была в том, что они думали, что те, кто работает в интернете и в поле, одни и те же люди,

– сказал Мальцев.

По его мнению, если такая волна подполья не встречает противодействия, она снесет все. Партизанское движение будет увеличиваться, расти и превратится в цунами.

Противодействия нет. Никто не может объяснить с точки зрения случайности, почему вдруг везде загораются поддоны или мусор. Ведь легче всего поджечь предприятие именно с этой стороны. А иногда можно просто поджечь траву, которая просто за территорией завода,

– добавил российский оппозиционный политик.

Бороться с этим путинская власть никак не может, потому что человек не диверсант классического понимания. Ведь человек не приехал с территории Украины. Это могут быть мужчины, женщины, бабушки, дедушки.

"Или бабушка купила термитные стержни. Взяла обычную бутылку, выбила дно, а дальше подожгла стержни, опустила их в бутылку и поставила на газопровод и пошла по своим делам. Газопровод взорвался так, что у Путина миллионный ущерб", – поделился Мальцев.

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