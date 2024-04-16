Почему партнеры не будут помогать Украине сбивать дроны: Черник объяснил разницу с Израилем
В Украине активно обсуждают тот факт, что США помогают Израилю сбивать ракеты и дроны, а Украина отбивается сама. Однако действительно есть разница между иранскими дронами, которые летят в Израиль и в Украину.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. По его словам, Запад очень напуган ядерными угрозами от кремлевского диктатора Владимира Путина.
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Все очень осторожны
Петр Черник объяснил, что если Польша собьет, например, ракету Х-101 – это прямой факт вступления в войну. Надо будет немедленно запускать четвертую и пятую статью НАТО. На Западе к этому никто не готов.
Иран на эту минуту не имеет ядерного оружия. Гарантирую вам на 100%, если бы у них это ядерное оружие было, ситуация имела бы кардинально другой вид. А Путин шантажирует ядерным оружием. И где эта тоненькая ниточка, которая оборвется или не оборвется, никто не знает. Поэтому все очень осторожны,
– подчеркнул он.
Военный эксперт отметил, что такие опасения – это часть менталитета. Однако Запад невероятно помог Украине, без их поддержки неизвестно, как наше государство боролось бы против огромного российского войска.
"Я не считаю, что у нас все плохо. Я принадлежу, наверное, к той породе украинцев, которая не расшатывает эти эмоциональные качели, то влево – измена, то вправо – победа. Поэтому надо стараться держать золотую середину", – добавил полковник запаса ВСУ.
Ситуация в Израиле: главное
- Вечером 12 апреля СМИ сообщили, что Хезболла начала массированный обстрел Израиля. Для отражения вражеских атак в Израиле работала система "Железный купол".
- Уже вечером 13 апреля появилась информация о том, что Иран атаковал Израиль. Сначала иранцы провели запуск беспилотников. А уже в ночь на 14 апреля были запущены ракеты. ЦАХАЛ подсчитал, что в целом по израильской территории Иран запустил 300 ракет и беспилотников. Атака была отражена, в частности, силами партнеров Израиля.
- Аналитики пишут, что в Украине существует недовольство, что эффективную защиту Израиля от ракетных атак обеспечивают США и союзники. А наше государство пока само отражает российские обстрелы.