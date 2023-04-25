Потери России в войне снизились: разведка Британии объяснила, почему так произошло

В феврале и марте 2023 можно было наблюдать увеличение цифр потерь оккупантов в войне против Украины. Впоследствии эти показатели упали. Британские разведчики объяснили, что же произошло.

Во вторник, 25 апреля, Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный свод информации о российско-украинской войне. В нем акцентировано внимание на потерях России, которые снизились в апреле 2023 года примерно на 30% (по сравнению с февралем и мартом).

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Враг ожидает контрнаступления

Собственно, если в марте враг терял в среднем 776 солдат ежедневно, то в апреле этот показатель упал до 568 оккупантов.

Потери России, скорее всего, уменьшились, поскольку их (оккупантов – 24 Канал) попытка зимнего наступления не достигла поставленных целей. Российские силы сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям,

– допустили в ведомстве.

Россия запасает оружие и боится

Вспомним к этой теме слова главы ГУР Кирилла Буданова, котрій объяснил, почему уже длительное время не было массированных ракетных ударов. По его словам, как раз из-за потенциальных контрнаступательных операций наших военных, оккупанты решили поберечь оружие и запасать его.

В то же время, главный разведчик Украины намекнул, что у Кремля недостаточно средств для того, чтобы разрушить планы ВСУ, а тем более победить в этой войне. Кстати говоря, Буданов считает, что нашему государству удастся вернуть все территории уже в недалекой перспективе.

Также аналитики из Института изучения войны уверены, что у российских военных недостаточно подготовки для того, чтобы эффективно противостоять украинской армии. Собственно, вражеские командиры просто не умеют одновременно применять все свои силы для обороны позиций и захваченных территорий.

В Британии констатировали, что ссылаются в своих выводах на официальные данные Генштаба, однако не могут проверить методологию подсчета потерь врага командованием украинской армии. Несмотря на это, общая тенденция очевидна.