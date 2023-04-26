Путин упустил важный момент еще при оккупации Крыма – экс-глава ГУР о плане вторжения
РосСМИ сообщили, что Владимир Путин начал готовиться к войне в Украине еще в феврале 2021 года. Мотивами стали личное оскорбление, жажда мести и закрытие медиаактивов Виктора Медведчука.
Генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки (в 2020 – 2021 годах), глава ГУР Минобороны (в 2015 – 2016 годах) Валерий Кондратюк подтвердил 24 Каналу, что триггером начала войны стало личное эмоциональное состояние Путина, который отреагировал на арест активов Медведчука и закрытие русских каналов.
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Россияне перепробовали все
Когда Путин принял решение оккупировать Крым и восточные регионы Украины, он не учел главного.
Путин совершил стратегическую ошибку и упустил важный момент: поставки воды на полуостров через Северокрымский канал. Когда Украина его перекрыла, стало ясно, что в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа,
– подчеркнул генерал-лейтенант.
Он рассказал, что когда занимал должность руководителя Службы внешней разведки, то уделял достаточно внимания изучению мер, которые предпринимала Россия, чтобы избежать этой катастрофы.
А они перепробовали все: пытались опреснять воду, передавать энергию для опреснительных станций из Краснодарского края, бурили, но это не принесло возможности возобновить водоснабжение в Крыму,
– объяснил Кондратюк.
Между тем, уровень воды во всех водоемах на полуострове снижался. В начале 2021 г. он составлял 13%. Россиянам оставался еще год, когда они могли еще на что-то влиять. В дальнейшем случилась бы гуманитарная катастрофа.
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Путин был взбешен
"Российский диктатор возлагал силы на решение этого вопроса политическим путем. А именно на действовавшие в Украине пророссийские силы Медведчука, а также на роль российских телеканалов", — подчеркнул собеседник.
Однако когда партия кума Путина была ликвидирована, каналы закрыты, у главы Кремля не осталось иных вариантов, как возобновить поставки воды в Крым, в частности, с использованием конвенционных вооруженных сил.
Главной стратегической задачей полномасштабного вторжения России в Украину было сделать сухопутный коридор, чтобы Крым не был в изоляции, и возобновить поставку воды,
– подчеркнул он.
Также одним из факторов, спровоцировавших Путина начать войну против Украины, был отказ Владимира Зеленского в 2019 году на встрече в Париже идти на условия России и выполнять "Минские соглашения".
Генерал-лейтенант напомнил, что на пресс-конференции, проведенной российской стороной после этой встречи, было заметно, что Путин взбешен. Ожидания, которые Россия возлагала на эти переговоры, были противоположны результату, который она получила.
Больше о планах Владимира Путина
- Журналисты издания LRT сообщили о планах российского диктатора относительно стран Балтии. Они были разработаны еще осенью 2021 года. По их мнению, Россия больше внимания уделяет действиям, которые могли бы ослабить влияние НАТО в странах Литвы, Латвии и Эстонии.
- Из документов становится понятно, что Кремль имеет целью в частности сохранить максимальное присутствие своего языка в образовании, создать пророссийские организации и влиять на общество через них, создать сопротивление сносу памятников советской эпохи и т.д.
- Аналитики Института изучения войны рассказали о планах Путина в войне на ближайшие месяцы. Он намерен перехватить инициативу у украинской армии и помешать контрнаступлению ВСУ. Для этого Россия изменила подходы к ведению войны. В частности происходит консервация мобилизованного персонала для дальнейшего использования, а также восстановление оборонно-промышленной базы страны-агрессора.