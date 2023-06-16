"Путин реализует свой страх с помощью атак": связан ли обстрел Киева с визитом лидеров Африки

Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на столицу в то время, когда там находятся с визитом лидеры стран Африки. Путин делает сигнал всему миру и "благодарит" за промедление со снабжением оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Путин не принимает во внимание страны Африки и использует их как инструмент для достижения своих геополитических целей.

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Путин делает сигнал Западу

Подоляк говорит, что попытки дать рациональное объяснение действиям Путина напрасны. Россия теряет контроль над войной и ничего не может противопоставить на фронте. Следовательно, им ничего не остается кроме постоянных ракетных обстрелов ежедневно и каждую ночь.

"Путин реализует свои страхи через атаки на гражданское население. Он будто говорит: "Вы меня можете остановить только военным путем, но вам не дают достаточно ресурсов. Мы благодарны всем, кто из-за бюрократии или по другим причинам оттягивают поставки оружия, чтобы вы не могли быстро привести меня к юридической ответственности", – заявил советник главы ОПУ.

Лидеры Африки увидят, что война это не фикция

Подоляк подчеркнул, что Россия не обращает внимание на визит лидеров африканских государств, потому что никогда не обращает внимание на более слабых. Она считает эти страны инструментами, чтобы заставить Украину завершить войну на условиях России.

"Они приехали в Украину, чтобы посмотреть, что война это не какая-то фикция – что это масштабный конфликт, который касается всех крупных городов в стране, что Россия терроризирует мирное население. Зеленский может четко объяснить, что любые компромиссные предложения будут означать капитуляцию Украины", – сообщил он.

В то же время ряд стран Африки зависят от России. Кто-то получает российское оружие, кто-то сельскохозяйственную технику и деньги. Подоляк добавил, что Россия десятилетиями вкладывала деньги в функционирование целых регионов в Африке и Латинской Америке. Теперь она хочет, чтобы эти страны отработали деньги в ее пользу.

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