Почему Россия запускает по Украине по одной ракете из нескольких Ту-95МС: есть 2 версии

Россия в ночь на 20 июня подняла в воздух 4 бомбардировщика Ту-95МС, чтобы выпустить только 4 ракеты типа Х-101 и Х-555. Такие действия россиян можно трактовать двумя версиями.

Основателя БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что россияне могли передислоцировать бомбардировщики параллельно с пусками или, вероятнее, имеют проблемы с ракетами.

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Почему Россия запускает так мало ракет

По словам основателя БО "Реактивная почта", существует 2 версии, почему россияне запустили такое малое количество ракет, а подняли 4 истребителя:

Первая – передислокация самолетов с одной базы на другую. Бомбардировщики могли перегонять на аэродром "Энгельс" и параллельно делать пуски ракет на Украину.

– передислокация самолетов с одной базы на другую. Бомбардировщики могли перегонять на аэродром "Энгельс" и параллельно делать пуски ракет на Украину. Вторая – у россиян есть проблемы с качеством своих ракет. Украинцы могли увидеть только те ракеты. которые смогли долететь, а другие – просто не сработали на старте и упали.

Нарожный объяснил, что первая версия является нелогичной, ведь нет смысла передислоцировать бомбардировщики параллельно с осуществлением пусков ракет. Оккупанты могли бы загрузить ракеты на один самолет, а все остальные просто перегнать напрямую.

Вторая версия мне кажется более вероятной,

– отметил основатель БО "Реактивная почта".

Что еще запустила Россия 20 июня на Украину

ПВО Украины сбили все 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555. Кроме этого, Россия запустила 3 баллистические ракеты "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 27 ударных БпЛА типа "Шахед".

Атаку отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.