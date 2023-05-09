Выигрывают время или просто террор: почему на самом деле россияне активизировали удары

Может быть еще одно объяснение, почему россияне активизировали удары с воздуха. В частности, возможно, они так надеются выиграть время для развертывания производства тех самых ракет Х-50, о которых говорил наш Генштаб.

Россияне поддерживают ритм ракетных ударов

Для запуска производства новой крылатой ракеты россиянам нужно перенастроить производственные линии, переучить производственный персонал и обновить технологическую документацию, адаптировать бомбардировщики для отстрела новых изделий.

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Для иллюстрации – на тот же Ту-95МС можно подвесить либо до шести Х-555 только в бомбоотсеке, либо до восьми Х-101 только на узлы подвески под крыльями. Остальные комбинации на таком самолете невозможны. Насколько много "выиграть времени" нужно россиянам для запуска производства Х-50 летом этого года, будет зависеть разве что от того, что на самом деле будет представлять эта ракета:

максимально ли упрощена в производстве версия Х-101 с сохранением оригинальных габаритов;

или конфигурация Х-50 образца 2017 года, внешне похожа на Х-101, но с меньшими габаритами;

или вообще крылатая ракета в версии "Изделие 720", которую россияне засветили в феврале 2023 года.

Прямо из того, как россияне сейчас ведут удары с воздуха по Украине, кажется, что им в первую очередь важно поддерживать определенную ритмику ударов с использованием дальнобойного оружия. Добиваться конкретных результатов по эффективности этих обстрелов для них уже на втором месте.

К примеру, в ночь на 7 мая россияне из семи Ту-22М3 выпустили шесть ракет Х-22. Тогда отмечали, что они "своих целей не достигли", хотя было зафиксировано попадание в промышленный объект.

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В текущем положении россиян более рациональным выглядел вариант передать эти Х-22 для переработки на версию Х-32. Эта версия отличается лучшей точностью попадания, повышенной дальностью стрельбы (заявлено до 1000 километров) и усовершенствованным жидкостным топливом с твердыми примесями, что упрощает подготовку такой ракеты к запуску. Однако россияне пошли по другому пути и использовали свои старые Х-22 для поддержания темпа воздушного террора.

Оккупанты надеются на психологический эффект

Или же – днем 6 мая оккупанты отстреляли по Херсону две ракеты (вероятно) П-800 "Оникс", которые попали в район гидропарка, без жертв.

– это сверхзвуковая противокорабельная ракета с радиолокационной головкой самонаведения на радиоконтрастные объекты. Такие ракеты для россиян дефицитны, предназначены для стрельбы по морским целям. До этого момента они применялись преимущественно для обстрелов портовой инфраструктуры Украины.

По "Шахидам" картина более общая – Россия начала поставки Ирану истребителей Су-35СЭ. Похоже, что именно это обеспечивает захватчикам более или менее постоянный поток "летающих мопедов".

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По отчетам официального ресурса Military Media Centre, в последние несколько дней россияне разными видами оружия "достают" около 100 объектов ежедневно в разных регионах. Возможно, именно на "коэффициент эффективности" опираются захватчики, когда заряжают очередные ракеты в бомбардировщики, большинство из которых (если дозвуковые) все равно не долетают до цели.

Ориентировочный ракетный запас россиян можно вычислить в диапазоне до 100 сверхзвуковых Х-22 и до 300 – 400 дозвуковых ракет. Если брать именно дозвуковые, то это эквивалент до 8 – 10 месяцев производства в режиме военного времени, или эквивалент до 3 лет производства в режиме мирного времени.

Если подсчеты правильные, то это объясняет нерасчетливость, с которой россияне продолжают отстреливать свои ракеты по Украине.

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Вполне возможно, что сейчас враг может рассчитывать так – если достреляет запас своих "классических" крылатых ракет для ударов по нашей инфраструктуре, далее просаживая запас ее прочности, то начало применения новых Х-50 даст психологический эффект значительно выше реальных характеристик этой ракеты.

Хотя в итоге логика российских террористов может оказаться более примитивной – террор ради террора. Так они на ровном месте умудрились отстрелять более 2000 ракет в ОТРК "Эльбрус" в Афганистане и 250 таких же ракет в Чечне, не имея адекватных целей.