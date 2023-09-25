Кадыров очень "распух": какие существуют версии произошедшего с чеченским путинским приспешником
В течение длительного времени активно ходят слухи о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. Даже предполагали, что путинский приспешник умер. Однако вдруг на публике появился якобы живой и здоровый Кадыров.
Руководитель чеченского движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов объяснил 24 Каналу, что Кадырова реанимируют и заставляют постоянно быть в медиапространстве, ведь с ним многое связано. К слову, ранее украинская разведка заявляла, что у Кадырова обострились болезни.
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Имеет двойника
Есть слухи, что Кадыров отдал свою почку дяде, но они не подтверждены. Большая вероятность того, что дядю положили в больницу для того, чтобы скрыть то, что все эти дни там находился сам Кадыров.
После внезапного появления "Дона" якобы у больного дяди, впоследствии появилось видео, где он якобы встречается с министром гражданской обороны и чрезвычайными ситуациями. Доверять этим видео тоже не стоит, ведь неизвестно, когда их сняли. До этого давно говорят о том, что глава Чечни имеет двойника.
Этот персонаж появился еще в начале 2000 года и сейчас Кремль не может создать конкурентную фигуру. Тогда это был период тотальной войны, зачисток, геноцидов. В настоящее время подобные экстренные меры над чеченцами осуществить не удастся,
– сказал Сулейманов.
По мнению руководителя чеченского движения "Единая сила", Кадырова будут держать в медийном пространстве, пока не придумают, как его заменить.
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Почему скрывают болезнь Кадырова
На Кадырову завязана стабильность Чечни и Северного Кавказа. На фоне неудачной войны в Украине Кремль не может себе позволить, чтобы еще вспыхнул Кавказ, поэтому до конца пытаются показать, что путинский муртад еще дееспособен. Смерть Кадырова будет болезненным удар по Кремлю, поэтому и пытаются его как-то удерживать.
Мы понимаем, что система, отлаженная Владимиром Путиным, в любом случае будет функционировать в Чечне и на Северном Кавказе. Однако есть человеческий фактор – невозможно заменить персонажа, создаваемого в течение 20 лет. Смерть Кадырова будет сильнейшим ударом лично по Путину. Кто бы ни встал на его место, они не смогут быть такими же тяжеловесными фигурами как сам "Дон",
– добавил Сулейманов.
По мнению руководителя чеченского движения "Единая сила", Путину невыгодно убирать с политического поля Кадырова. Если была попытка покушения на его жизнь, это не было со стороны самого Путина.
Что известно о состоянии Кадырова
- В телеграм-канале самопровозглашенного лидера Чечни 20 сентября обнародовали видео из Центральной клинической больницы Москвы. Мол, "Дон" там посещал дядю, а не лечится сам.
- Ранее сообщалось, что Кадырова могли ввести в искусственную кому. Есть версия, что ему пересадили почку, которая не прижилась.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Была даже информация о ком, однако она пока не подтвердилась. Проблемы со здоровьем или смерть "Дона" повлияют на режим Путина.