Почему стало сложно сбивать "Шахеды": в ЦПД сообщили об изменении тактики россиян

Российские войска не прекращают обстреливать Украину "Шахедами". При этом украинской Противовоздушной обороне не всегда удается перехватывать вражеские цели.

24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко объясняет, почему так происходит.

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В частности, Коваленко отметил, что сейчас враг изменил такуютику.

"Сбивание "Шахедов" усложнилось, в частности из-за низкой высоты их пролетов и изменение российской тактики. Меры принимаются. Это важно понимать", – сообщил он.

При этом Коваленко отметил, что меры принимаются.

К слову, Россия в ночь на воскресенье, 3 ноября, снова атаковала Киев "Шахедами". В результате атаки зафиксированы падения обломков в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах города.