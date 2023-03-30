В США объяснили, почему поддерживают "гибридный трибунал" для России, критикуемый Украиной

США выступают за то, чтобы создать так называемый "гибридный трибунал" по поводу российского преступления агрессии. В Вашингтоне утверждают, что это наиболее эффективный способ привлечь военных преступников к ответственности.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Андреа Калан. Она утверждает, что так называемый "гибридный трибунал" является наиболее эффективным и легитимным средством привлечения России к ответственности.

Смотрите также Хуже санкций: что означает ордер на арест Путина и как он сковывает Россию

В США говорят, что "гибридный трибунал" будет международным

По ее словам, "гибридный трибунал" будет "как раз международный, интернационализированный, но на основе юридической системы Украины" и будет располагаться не в Украине, а в другой европейской стране.

Таким образом, мы можем гарантировать, чтобы обеспечить его беспристрастность и легитимность. Это то, к чему мы все стремимся,

– подчеркнула Калан.

Она убеждена, что эта формула суда может обеспечить то, что все виновные понесут ответственность.

"Мы все хотим, чтобы всех, кто совершает и совершил преступления против Украины и против украинцев, видели в суде, и чтобы они понесли наказание. И вот то, что мы знаем, это то, что зло будет наказано, и виновные должны понести ответственность. Вот именно поэтому США поддерживает именно ту форму гибридного суда. Потому что именно это может обеспечить то, что все виновные понесут ответственность", – добавила спикер.

Она также прокомментировала одно из возражений Украины, в том числе то, что "гибридный трибунал" не сможет привлечь к ответственности лично Владимира Путина. В ответ представитель Госдепа напомнила, что недавно ордер на его арест выдал Международный уголовный суд.

Так что есть разные формы. Но именно этот гибридный суд – конечно, нужно наработать детали этого суда, но это как раз может быть ответом на требование быть наиболее легитимным, наиболее прозрачным, пользоваться международной поддержкой, делать все возможное для того, чтобы виновные понесли ответственность,

– отметила Калан.

У Зеленского выступили против "гибридного трибунала"