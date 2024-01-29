"Украина виновата в бедах россиян": экс-глава СВР объяснил, почему участились ракетные обстрелы

Российские военные регулярно с разных видов вооружения – ударными БпЛА, КАБами, РСЗО – атакуют украинские регионы. Однако в последнее время участились случаи ракетных обстрелов, от которых страдают мирные жители.

Генерал армии в отставке, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что оккупанты пытаются держать народ Украины в страхе, террором склонить к переговорам и показать, что готовы воевать "в долгую".

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"Виновником своих поражений россияне считают украинский народ. Мы 24 февраля 2022 сказали: "Начав агрессивную войну против Украины, режиму Путина конец". Потому что объединенный народ не победить – это основная доминанта", – сказал генерал армии в отставке.

Сломать украинцев

Во-первых, российские оккупанты хотят подавить дух украинцев методом массовых атак и запугиваний. Поэтому "Искандеры", "Калибры" и ракеты типов "Х" летят по территории Украины, по городам и селам. Враг хочет ударить и по военным составам, и по критической инфраструктуре, и по административным зданиям, но самое главное – по гражданским кварталам.

Часто россияне не прицельно бьют по аэродромам или жилым массивам, то есть запускают ракету – и куда попадет. А это огромные жертвы простых граждан, в частности детей – цинические, глобальные и террористические атаки, которые совершаются под личным приказом Владимира Путина.

Продолжительно воевать и склонить к переговорам

Во-вторых, масштабными обстрелами Россия пытается доказать, что готова долго воевать – и на фронте, и по всей территории. И соответственно агрессивными планами пытается побуждать Украину к переговорам, но на условиях страны-агрессора. Россияне сменили тактику: не прямо говорят о переговорах, а держат Украину под обстрелами и поощряют первой попросить о прекращении огня.

Циническая позиция террориста, который ежедневно совершает такие акты. Однако они не могут подавить народ, а наоборот вызывают мощное противодействие и консолидацию людей; не могут разрушить конкретные объекты, особенно военные. Единственная трагедия – это жертвы среди мирного населения, здесь они превосходят,

– отметил Николай Маломуж.

Несмотря на это, оккупанты все равно стали наносить меньше ракетных ударов после концентрированных в 2022 – 2023 годах. В стране-террористе иссякает ракетный потенциал, а завезены ракеты из Северной Кореи плохого качества.

Всего в России осталось близкоракет, ещеединиц ежемесячно производят. Поэтому периодически пускают единичные форматы, обычно комбинированными атаками – крылатые ракеты, баллистические, "Шахеды" и другие.

Больше всего страдают прифронтовые зоны: Харьков, Запорожье, Днепропетровск и районные центры. Оккупанты бьют по этим регионам опасными С-300 и С-400. Враг создал террористическую модель против Украины, чтобы формировать позицию тупика. Однако шансов у россиян нет. Никакая операция противника с использованием массового террора не достигла должного результата.

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