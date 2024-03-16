Прицельные российские удары и "лепестки" на огороде: почему важно эвакуироваться из Харьковщины

После деоккупации Харьковщины россияне оставили много "сюрпризов" для мирных жителей, в частности "лепестки", на которых они часто подрываются. Кроме этого, враг беспощадно обстреливает территорию – от ракет до КАБов. И едва ли не самое страшное – оккупанты прицельно бьют по населенным пунктам, где до сих пор проживают украинцы.

Причем, как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, россияне понимают "по кому" наносят удары. Вражеская аэроразведка видит, куда направляет оружие. Из-за постоянной угрозы жизни людей, их просят эвакуироваться. В регионе продолжается и обязательная, и принудительная эвакуации.

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Страшные последствия российских обстрелов

Корреспондентка рассказала, что россияне ударили ракетой "Искандер-М" по небольшому поселку Золочев 15 марта. Повреждены 16 домов, помещение больницы. Уничтожено здание общежития, четыре автомобиля бригады скорой помощи и четыре легковых автомобиля. Они выгорели дотла, непоправимо без возможности восстановления.

Оккупанты прицельно ударили ракетой по населенному пункту. Это не КАБы или ФАБы, у которых хуже точность. У россиян было понимание "куда" и "по чему" бить. К тому же Золочев не так далеко расположен от границы. Российская аэроразведка видела "по кому" направляет ракету. Просто чудом нет пострадавших. Ведь в селе живет много людей и детей.

В тот же день противник нанес удар по двум Чугуевским селам – Бугаевка и Охримовка. И именно по последнему ударил БПЛА. В результате атаки ранения получили два человека 48 и 35 лет. Уже ночью 16 марта по территории села Казачья Лопань ударил российский "Шахед". Поврежден объект критической инфраструктуры. Без пострадавших.

Люди продолжают подрываться на оставленных россиянами боеприпасах. Несколько дней назад в Купянске произошла трагедия. 43-летний мужчина убирал на огороде и наступил на "лепесток". К сожалению, ему не удалось помочь, он умер по дороге в больницу.

Его звали Максим Мармазов. Мужчина работал слесарем в газосетях Харьковской области вместе с женой. Это уже вторая страшная смерть для семьи. Несколькими неделями ранее мать погибшего погибла во время обстрела одного из купянских сел.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинцев. Вечная память.

Всего за последние сутки под ударом различного типа вооружения оказались более 20 населенных пунктов. Оккупанты били артиллерией, беспилотниками, ракетами и управляемыми авиационными бомбами.

Эвакуация продолжается

Анна Черненко напоминает, что в регионе продолжается обязательная и принудительная эвакуации. Ежедневно работают полицейские, волонтеры, социальные работники. Эвакуационные маршруты открыты, все номера в доступе. Если нужно, людям помогают и вывозят их.

За 15 марта удалось эвакуировать 26 детей, а за две недели – 129 детей и их родителей с Великобурлукской и Ольховатской громады. Обратиться за помощью могут другие жители. Недавно полиция вывезла пенсионера, который решился самостоятельно обратиться на горячую линию.

Это большой эмоциональный и моральный подвиг оставить свое имущество, дом и уехать. Призываю, если люди могут объединяться и с соседями выезжать вместе, то так гораздо проще привыкать к новому месту, коммуницировать. Немного легче, если ты в обществе, со своими друзьями или соседями,

– отметила Черненко.

Просим всех желающих обращаться на эвакуационную линию помощи. Все-таки Харьков, западная часть Харьковской области и другие регионы Украины более безопасны, чем зона, по которой беспрестанно бьют КАБами и другим оружием.

Последние обстрелы Харьковской области