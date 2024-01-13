Почему Россия возобновила массированные ракетные удары по Украине: разведка Эстонии объяснила тактику врага

Россия снова начала часто наносить массированные ракетные удары по Украине. Разведка Эстонии предупредила, что подобные атаки продолжатся.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг прокомментировал недавние массированные ракетные удары по Украине со стороны России. Он считает, что в ближайшее время государство-террорист продолжит эти атаки.

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Какая тактика у оккупантов

Антс Кивисельг заявил, что Россия в последние недели активно применяет бомбардировщики дальней авиации и "Калибры". Страна-агрессорка пытается наносить ракетные удары по военным и оборонным предприятиям Украины, а также по ее объектам инфраструктуры.

По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений,

– сказал он.

Как пояснил глава эстонской разведки, удары оккупантов по аэродромам свидетельствуют о том, что россияне считают опасным поступление американских истребителей F-16 Воздушным силам ВСУ. Кроме этого, с помощью массированных ракетных атак Россия пытается истощить украинскую ПВО.

Кивисельг сообщил, что государство-террорист сейчас производит больше боеприпасов, чем использует. По его мнению, Россия в ближайшее время продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине, а с наступлением морозов таких атак может стать больше.

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