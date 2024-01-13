Почему Россия возобновила массированные ракетные удары по Украине: разведка Эстонии объяснила тактику врага
Источник:ERR
Россия снова начала часто наносить массированные ракетные удары по Украине. Разведка Эстонии предупредила, что подобные атаки продолжатся.
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг прокомментировал недавние массированные ракетные удары по Украине со стороны России. Он считает, что в ближайшее время государство-террорист продолжит эти атаки.
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Какая тактика у оккупантов
Антс Кивисельг заявил, что Россия в последние недели активно применяет бомбардировщики дальней авиации и "Калибры". Страна-агрессорка пытается наносить ракетные удары по военным и оборонным предприятиям Украины, а также по ее объектам инфраструктуры.
По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений,
– сказал он.
Как пояснил глава эстонской разведки, удары оккупантов по аэродромам свидетельствуют о том, что россияне считают опасным поступление американских истребителей F-16 Воздушным силам ВСУ. Кроме этого, с помощью массированных ракетных атак Россия пытается истощить украинскую ПВО.
Кивисельг сообщил, что государство-террорист сейчас производит больше боеприпасов, чем использует. По его мнению, Россия в ближайшее время продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине, а с наступлением морозов таких атак может стать больше.
Другие заявления разведки Эстонии
- Не так давно глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг назвал вытеснение российского флота в восточную часть Черного моря и Азовского морей одним из величайших достижений Украины в 2023 году. Он заявил, что атака ВСУ на вражеский большой десантный корабль "Новочеркасск" будет давить на Россию и заставит страну-агрессорку переместить свои подразделения подальше от временно оккупированного Крыма.
- Также главный эстонский разведчик заявил, что российские захватчики увеличили свою армию до 2,2 миллиона человек. По его мнению, оккупанты могут увеличить ее численность в ближайшие годы.
- Ранее Антс Кивиссельг сообщал, что в 2023 году Россия увеличила свои оборонные расходы примерно на 100 процентов, а в 2024 году ее оборонный бюджет увеличится до 100 миллиардов евро (это примерно треть всех государственных расходов страны-агрессорки). По его словам, это свидетельствует о том, что государство-террорист сможет продолжать войну против Украины в текущих масштабах.