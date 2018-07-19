Почему комиссия ГБР не ставила одиозным кандидатам вопросов о скандалах и добродетели

Конкурсная комиссия, которая выбирала руководителей для Государственного бюро расследований, во время собеседований не ставила наиболее одиозным кандидатам вопросов о связанных с ними медийных скандалах и сомнений в их добродетели.

Об этом говорится в материале Даниила Мокрика для программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом", пишет BIHUS.Info.

Читайте также: "Всю жизнь на госслужбе": откуда у губернатора Запорожья 5 элитных авто и миллионы наличными

Журналисты BIHUS.Info пообщались с пятью кандидатами, негативную информацию о которых распространяли СМИ и с которой должны были быть ознакомлены члены Комиссии. Свои вопросы мы ставили сразу после завершения их конкурсных собеседований.



Больше всего вопросов – к Евгению Аблову, который сейчас работает заместителем председателя Окружного административного суда в Киеве и хотел возглавить территориальное управление ГБР в Николаеве.



Заместитель председателя Окружного административного суда в Киеве Евгений Аблов



Евгений Аблов известен, в частности, тем, что в декабре 2013 года, во время Революции Достоинства, постановил расчистить центр Киева от баррикад. Уже в 2017 году Аблов рассматривал дело "Рюкзаков сына Авакова" – и решил, что скандальный тендер прошел без нарушений законодательства. На собеседовании вопросов об этих двух историях члены комиссии ему не ставили.

Скажите, пожалуйста, что за дела Майдана? Вы это решение видели?,

– ответил Аблов журналистам о своем решении 2013 года.

О деле "Рюкзаков сына Авакова" он тоже высказался лаконично: "А при чем рюкзаки сыну Авакова, и причем это дело? Я не знаю ничего об этом деле".



На должность в ГБР также претендовал работник СБУ Сергей Карпушин – бывший советник председателя НАЗК. В прошлом году экс-глава Департамента финансового контроля НАЗК Анна Соломатина обвинила Карпушина в том, что он заблокировал расследование коррупции в Нацагентстве. Мол, когда работники обратились с документами о коррупции в ГПУ, Сергей Карпушин лично остановил ход этих документов.



Работник СБУ Сергей Карпушин

Вопрос об этих обвинениях члены Конкурсной комиссии ему также не поставили – как и вопросы о коллекции элитных часов, драгоценности и большие суммы наличных денег в ее декларации.

Я думаю, что те обвинения, с которыми выступила Соломатина на всю страну – это не совсем они уместны... Как я мог забрать материалы из Генеральной прокуратуры? Ну я ведь – не должностное лицо Генеральной прокуратуры,

– прокомментировал Карпушин.

Ответ Карпушина о декларации его жены был краток: "Каждый год ее декларацию проверяли органы фискальной службы. И вопросов к ней никаких не было".



Прокурор Оболонского района города Киева Дмитрий Справедливый когда-то был фигурантом программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом" – из-за своей квартиры в ЖК "Кловский" рыночной стоимостью около 15 миллионов гривен. Между тем в его декларации указано, что цена этой квартиры – только 4,5 миллиона гривен.



Прокурор Оболонского района города Киева Дмитрий Справедливый

Конкурсная комиссия ГБР тоже не спрашивала его об этом имуществе во время собеседования. Правда, журналистов BIHUS.Info прокурор Справедливый почему-то заверил, что такой вопрос ему на собеседовании ставили.

Конечно, спрашивали... Такая цена квартиры соответствует действительности. Это полностью подтверждено документально. Я глубоко убежден в том, что мне нечего скрывать,

– сказал он.

Также журналисты BIHUS.Info недавно опубликовали статью о Руслане Бирюкове, который сегодня возглавляет другую Конкурсную комиссию в ГБР, которая отбирает работников среднего звена. В статье говорилось, что Бирюков в 2016 году не набрал проходной балл на тестах по общим навыкам во время переаттестации полицейских.

Читайте также: Рада приняла скандальную поправку, которая позволит Ахметову не платить 3 миллиарда гривен налогов

Уже кандидатом на должность руководителя управления в ГБР Руслан Бирюков набрал на тестах по законодательству 100 баллов из 100. Однако ни о плохих результатах тестов в полиции, ни о абсолютном показателе на тестах в ГБР комиссия его не спрашивала. "А почему меня должны спрашивать? У меня – все хорошо. Я выучил", – пояснил он журналистам.



Единственным из кандидатов, которому Комиссия таки поставила вопрос о добродетели, был Дмитрий Руденко. Этот глава полиции Хмельницкого района Винницкой области хотел возглавить территориальное управление ГБР в городе Хмельницком. Его обвиняли в том, что в 2010-2011 годах он участвовал в фальсификации уголовного дела против правозащитника Дмитрия Гройсмана. Однако, общаться с журналистами после собеседования Дмитрий Руденко не захотел. Он назначил встречу для интервью на следующий день, однако на нее просто не появился.



Глава полиции Хмельницкого района Винницкой области Дмитрий Руденко

Накануне выхода этого сюжета в СМИ появился уже якобы утвержденный список победителей конкурса. В нем фигурировали, в частности, фамилии Дмитрия Руденко и Евгения Аблова. Впрочем, когда за несколько часов до выхода сюжета в эфир Конкурсная комиссия официально объявила победителей, ни одной из этих фамилий уже не было.



В дальнейшем выбранные Комиссией кандидаты должны пройти специальную проверку, и после этого их сможет назначить на должности председатель ГБР Роман Труба. В случае, если такую проверку они не пройдут, их места могут занять другие кандидаты.