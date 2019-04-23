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      Почему Львовская область поддержала Порошенко: объяснение Садового

      33 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Жители Львова и области проголосовали за действующего гаранта Петра Порошенко на выборах президента, поскольку хотят, чтобы Украина вступила в ЕС и НАТО, а он о таком курсе отмечал неоднократно.

      Согласно данным ЦИК после подсчета почти 100% протоколов на выборах президента действующего гаранта больше всего поддержали жители Львовской области – свыше 60%.

      Читайте также: Второй тур выборов Президента Украины-2019: как и за кого голосовали в областях

      По словам мэра Львова Андрея Садового, такое количество голосов на Львовщине можно объяснить тем, что львовяне и жители области хотят четкий курс на ЕС и НАТО, а на этом собственно и отмечал Порошенко, пишет "Громадское".

      Львов – наиболее украиноязычный город мира, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко по курсу Европа – ЕС – НАТО, и, наверное, от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко это говорил твердо: ежедневно и системно,
      — заметил лидер "Самопомочи".

      По его словам, если Зеленский один из первых визитов сделает во Львова и будет иметь открытую беседу со львовским истеблишментом, то, вполне вероятно, "он будет иметь поддержку и понимание".

      В то же время Садовый подчеркнул, что "Самопомич" в парламенте готова поддерживать инициативы Зеленского как президента.

      "Позиция "Самопомочи" в парламенте является твердой. Мы будем поддерживать все законы, которые будут полезными для государства. Мы это делали на протяжении всей каденции, будем делать до конца этой каденции. Надо служить людям, которые тебя выбирают. Если он хотя бы на миллиметр сойдет с проукраинского курса, его ждет беда", – подытожил политик.

      Что касается поражения Порошенко в остальных регионах Украины в его штабе отметили, что это произошло из-за негативного для гаранта эффекта дебатов и увеличения явки избирателей Владимира Зеленского.

      Ставка на мобилизацию избирателей на западе и дебаты не оправдали наших ожиданий. Явка значительно усилилась на востоке и на юге. Мы рассчитывали, что ближе к Пасхе люди приедут обратно в Украину. Не знаем, приехали ли они. Но больше, чем в первом туре, не проголосовало,
      рассказал заместитель главы фракции "БПП" Сергей Березенко.

      Что известно о выборах президента Украины-2019? Поскольку каждый из кандидатов не преодолел барьер в 50% по итогам голосования 31 марта, был объявлен второй тур. Его назначили на 21 апреля. Во второй тур вышли первые два места, которые заняли действующий президент Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%).

      После подсчета большинства голосов избирателей, которые проголосовали во втором туре, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский – он набрал более 70% голосов. Петр Порошенко существенно от него отстал, получив поддержку лишь около 25% избирателей.

      Окончательные результаты второго тура ЦИК должна объявить до 1 мая. Уже известно, что комиссия это сделает после Пасхи. До 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства.

      На этот раз президента в Украине выбирают в седьмой раз. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант на этой должности пробудет не менее 5 лет.

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      blog_ava
      Через год, так через год, – Порошенко пообещал снова стать президентом
      22 апреля
      2164
      Теги: Новости Украины Порошенко и Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Львова Самопомич Андрей Садовой Результаты выборов президента 2019
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