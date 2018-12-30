Почему ПЦУ имеет митрополитский, а не патриарший статус: объяснение Епифания

Глава недавно созданной Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний отметил, что почти ни одна из поместных церквей сразу не получала патриарший статус. По его словам, что касается ПЦУ, то это вопрос времени. Поэтому, подчеркивает Епифаний, когда состоится полное ее становления, тогда она и получит такой статус, а пока же ПЦУ имеет митрополитский статус, что ее никак не ограничивает.

Такое заявление священнослужитель сделал в комментарии телеканалу "Прямой".

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Как отметил он, на первом этапе становления Православной церкви Украины она будет иметь митрополитский статус.

Это тоже как некое условие, через которое прошли все другие православные церкви. Почти ни одна из поместных церквей сразу не получила патриарший статус. Что касается этого вопроса, то с ейчас, возможно, не время, но потом, когда мы станем большой сильной единой церковью в Украине, то это станет вопросом времени. А сейчас мы должны пройти этот этап становления и признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквами,

– подчеркнул Епифаний.

В то же время предстоятель ПЦУ добавил, что митрополитский статус ни в чем не ограничивает ПЦУ, ведь она становится автокефальной поместной православной церковью и получает место в диптихе почетных.

К слову, ранее митрополит Киевский Епифаний отмечал, что в качестве предстоятеля Православной церкви Украины должен выполнить три главные задачи – объединить всех вокруг киевского престола, создать соответствующие органы церкви и быть примером для других.

Как создавали единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

Что известно о митрополите Епифании?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он явлется молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.