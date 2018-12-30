Чому ПЦУ має митрополичий, а не патріарший статус: пояснення Епіфанія

Очільник нещодавно створеної Православної церкви України митрополит Київський Епіфаній зазначив, що майже жодна з помісних церков одразу не отримувала патріарший статус. За його словами, щодо ПЦУ, то це питання часу. Відтак, підкреслює Епіфаній, коли відбудеться цілковите її становлення, тоді вона і отримає такий статус, а поки ж ПЦУ має митрополочий статус, що ні в чому її не обмежує.

Таку заяву священнослужитель зробив у коментарі телеканалу "Прямий".

Читайте також: Якою буде новостворена Православна церква України: ЗМІ опублікували статут

Як зауважив він, на першому етапі становлення Православної церкви України вона матиме митрополичий статус.

Це теж як певна умова, через яку пройшли усі інші православні церкви. Майже жодна з помісних церков одразу не отримала патріаршого статусу. Це зараз, – можливо, не на часі, але згодом, коли ми станемо великою сильною єдиною церквою в Україні, то це стане питання часу. А зараз ми повинні пройти цей етап становлення та визнання нашого автокефального статусу іншими помісними православними церквами,

– підкреслив Епіфаній.

Водночас предстоятель ПЦУ додав, що митрополичий статус ні в чому не обмежує ПЦУ, адже вона стає автокефальною помісною православною церквою та отримує місце у диптиху почесних.

До слова, раніше митрополит Київський Епіфаній наголошував, що на посаді предстоятеля Православної церкви України має виконати три головні завдання – об'єднати усіх навколо київського престолу, створити відповідні керівні органи церкви та бути прикладом для інших.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.