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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Чому ПЦУ має митрополичий, а не патріарший статус: пояснення Епіфанія

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      Епіфаній пояснив, чому ПЦУ не отримала патріарший статус
      Епіфаній пояснив, чому ПЦУ не отримала патріарший статус / Фото з відкритих джерел

      Очільник нещодавно створеної Православної церкви України митрополит Київський Епіфаній зазначив, що майже жодна з помісних церков одразу не отримувала патріарший статус. За його словами, щодо ПЦУ, то це питання часу. Відтак, підкреслює Епіфаній, коли відбудеться цілковите її становлення, тоді вона і отримає такий статус, а поки ж ПЦУ має митрополочий статус, що ні в чому її не обмежує.

      Таку заяву священнослужитель зробив у коментарі телеканалу "Прямий".

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      Як зауважив він, на першому етапі становлення Православної церкви України вона матиме митрополичий статус.

      Це теж як певна умова, через яку пройшли усі інші православні церкви. Майже жодна з помісних церков одразу не отримала патріаршого статусу. Це зараз, – можливо, не на часі, але згодом, коли ми станемо великою сильною єдиною церквою в Україні, то це стане питання часу. А зараз ми повинні пройти цей етап становлення та визнання нашого автокефального статусу іншими помісними православними церквами,
      – підкреслив Епіфаній.

      Водночас предстоятель ПЦУ додав, що митрополичий статус ні в чому не обмежує ПЦУ, адже вона стає автокефальною помісною православною церквою та отримує місце у диптиху почесних. 

      До слова, раніше митрополит Київський Епіфаній наголошував, що на посаді предстоятеля Православної церкви України має виконати три головні завдання – об'єднати усіх навколо київського престолу, створити відповідні керівні органи церкви та бути прикладом для інших.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      останні заяви епіфанія щодо православної церкви україни:
      Теги: Новини політики Епіфаній Православна церква України Релігія Новини України
      Джерело: 24 Канал
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