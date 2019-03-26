Почему Украина не смогла отстоять Крым в 2014 году

Все склоняются к тому, что исторический ход событий в феврале 2014 года, когда Россия начала оккупировать Крым, как-то изменить было невозможно. К такому мнению можно прийти, учитывая, в частности, тогдашние отношения украинцев к своей армии, совместные учения России и Украины в том же Крыму и восприятие русских как братьев, а также убеждение Кремля об их сильной позиции в мире.

Как подчеркнул журналист Павел Казарин, тогда людей, которые были готовы защищать страну и которые умели это делать, было очень мало, пишет "Обозреватель".

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Во-вторых, многие воспринимали армию как способ досидеть до пенсии, а не выполнение конституционного долга по защите страны. И в-третьих, в армии во многих регионах страны продолжала существовать инертность. Это когда военнослужащих РФ воспринимали как братьев, которые должны приходить на помощь, а не выступать субъектом агрессии,

– убеждает он.

Казарин добавляет, что в Крыму до оккупации легенда большинства военных учений была такой: на Украину нападало третье государство, под которым подразумевали Румынию или Турцию, а Черноморский флот РФ приходил на помощь украинским Военно-морским силам как союзник, чтобы отразить агрессию.

"Прививкой от этих иллюзий, которые лелеяли десятилетиями, стала именно аннексия Крыма", – отметил журналист.

По его словам, даже если бы украинская армия нашла в себе силы и мотивацию в феврале 20114-го дать отпор русским агрессорам, то из Кремля, скорее всего, пошел бы приказ на активную фазу боевых действий.

"Какой была Россия в феврале 14-го года? Она председательствовала в G8, продавала нефть по 110 долларов за баррель и только выиграла собственноручно проведенную Сочинскую олимпиаду. И в сознании Путина, когда он захватывал Крым, не было перехода через красные линии. Он не совершал преступления. С точки зрения Кремля вся история об украинском Майдане была спецоперацией Запада против России. Поэтому в сознании российского руководства, когда оно отдавало приказ на аннексию Крыма, был не удар, а сдача", – подытожил представитель СМИ.

Недавно в Госдуме России заявили, что это именно Украина осуществляла "аннексию Крыма в течение 23 лет". Следовательно, Кремль собирается оценить ущерб, якобы нанесенный экономике полуострова.

Что касается анализа ущерба и убытков, причиненных Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим на совете Государственной Думы. Тогда будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ,

– отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В Украине же такие слова назвали "кризисом жанра".

"Взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков русской оккупации Украины? А хотя...", – заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

По мнению главного редактора издания "Деньги" Александра Крамаренко, РФ делает такие упреки в сторону Украины, поскольку готовится к проигрышу в международных судах. Поэтому для них это станет неким основанием для встречных исков, чтобы как-то сбалансировать эту ситуацию.

"Юристы это обычно называют "переговорная позиция", то есть когда спорят два субъекта и если один из них чувствует свою неправоту, то пытается найти что-то, чтобы пойти ему на встречу", – констатировал журналист.

Как Россия оккупировала Крым?

Кремль начал захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии их в народе прозвали "зелеными человечками". Параллельно здесь появилась группировка из российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.



16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.



18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационной власти Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.



Сегодня же Россия фактически превращает оккупированный Крым на военную базу, куда она свозит новейшее вооружение и технику. Кроме того, Кремль перебросил на остров немалое количество агентов спецслужб, чтобы подавить несогласных с оккупацией. Кроме того, на полуострове сейчас царит атмосфера страха, а ФСБ постоянно задерживает и проводит обыски у активистов и крымских татар.

РОССИЙСКАЯ ОККУПАЦИЯ КРЫМА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ