02:16
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, 25 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Почему Украина не смогла отстоять Крым в 2014 году

      58 Читати новину українською
      Сегодня оккупанты любят устраивать так называемые дни России в Крыму
      Сегодня оккупанты любят устраивать так называемые дни России в Крыму / Соцсети

      Все склоняются к тому, что исторический ход событий в феврале 2014 года, когда Россия начала оккупировать Крым, как-то изменить было невозможно. К такому мнению можно прийти, учитывая, в частности, тогдашние отношения украинцев к своей армии, совместные учения России и Украины в том же Крыму и восприятие русских как братьев, а также убеждение Кремля об их сильной позиции в мире.

      Как подчеркнул журналист Павел Казарин, тогда людей, которые были готовы защищать страну и которые умели это делать, было очень мало, пишет "Обозреватель".

      Читайте также: Россия стала международным изгоем из-за оккупации Крыма, – The Telegraph

      Во-вторых, многие воспринимали армию как способ досидеть до пенсии, а не выполнение конституционного долга по защите страны. И в-третьих, в армии во многих регионах страны продолжала существовать инертность. Это когда военнослужащих РФ воспринимали как братьев, которые должны приходить на помощь, а не выступать субъектом агрессии,
      – убеждает он.

      Казарин добавляет, что в Крыму до оккупации легенда большинства военных учений была такой: на Украину нападало третье государство, под которым подразумевали Румынию или Турцию, а Черноморский флот РФ приходил на помощь украинским Военно-морским силам как союзник, чтобы отразить агрессию.

      "Прививкой от этих иллюзий, которые лелеяли десятилетиями, стала именно аннексия Крыма", – отметил журналист.

      По его словам, даже если бы украинская армия нашла в себе силы и мотивацию в феврале 20114-го дать отпор русским агрессорам, то из Кремля, скорее всего, пошел бы приказ на активную фазу боевых действий.

      "Какой была Россия в феврале 14-го года? Она председательствовала в G8, продавала нефть по 110 долларов за баррель и только выиграла собственноручно проведенную Сочинскую олимпиаду. И в сознании Путина, когда он захватывал Крым, не было перехода через красные линии. Он не совершал преступления. С точки зрения Кремля вся история об украинском Майдане была спецоперацией Запада против России. Поэтому в сознании российского руководства, когда оно отдавало приказ на аннексию Крыма, был не удар, а сдача", – подытожил представитель СМИ.

      Недавно в Госдуме России заявили, что это именно Украина осуществляла "аннексию Крыма в течение 23 лет". Следовательно, Кремль собирается оценить ущерб, якобы нанесенный экономике полуострова.

      Что касается анализа ущерба и убытков, причиненных Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим на совете Государственной Думы. Тогда будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ,
      – отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

      В Украине же такие слова назвали "кризисом жанра".

      "Взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков русской оккупации Украины? А хотя...", – заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

      По мнению главного редактора издания "Деньги" Александра Крамаренко, РФ делает такие упреки в сторону Украины, поскольку готовится к проигрышу в международных судах. Поэтому для них это станет неким основанием для встречных исков, чтобы как-то сбалансировать эту ситуацию.

      "Юристы это обычно называют "переговорная позиция", то есть когда спорят два субъекта и если один из них чувствует свою неправоту, то пытается найти что-то, чтобы пойти ему на встречу", – констатировал журналист.

      Как Россия оккупировала Крым?
      Кремль начал захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии их в народе прозвали "зелеными человечками". Параллельно здесь появилась группировка из российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.

      16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационной власти Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.

      Сегодня же Россия фактически превращает оккупированный Крым на военную базу, куда она свозит новейшее вооружение и технику. Кроме того, Кремль перебросил на остров немалое количество агентов спецслужб, чтобы подавить несогласных с оккупацией. Кроме того, на полуострове сейчас царит атмосфера страха, а ФСБ постоянно задерживает и проводит обыски у активистов и крымских татар.

      РОССИЙСКАЯ ОККУПАЦИЯ КРЫМА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      blog_ava
      Что делать, когда дергается веко
      25 марта
      1131
      Теги: Новости политики Новости Украины Журналисты Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      25 марта , 23:55 Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      136
      Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      25 марта , 23:00 Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      Іван Яковина 100
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      25 марта , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      311
      Главные новости 25 марта: экс-офицер ВСУ стал боевиком, полиция меняет автоматы Калашникова
      25 марта , 22:40 Главные новости 25 марта: экс-офицер ВСУ стал боевиком, полиция меняет автоматы Калашникова
      374
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      25 марта , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 1952
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      3 мая в школах Киева прозвучит последний звонок
       3 мая 2012 , 08:42 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Зинченко как две европейские звезды и 75 млн экономии: фанаты Манчестер Сити впечатлены его игрой за Украину
       21 ноября 2018 , 20:22
      Новый "Гелик" получил 5 звезд EuroNCAP
       1 марта , 15:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук