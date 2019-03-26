Чому Україна не змогла відстояти Крим у 2014 році

Все схиляється до того, що , що історичний перебіг подій у лютому 2014 року, коли Росія почала окупувати Криму, якось змінити було неможливо. До такої думки можна дійти, враховуючи, зокрема, тодішні ставлення українців до своєї армії, спільні навчання Росії та України у тому ж Криму та сприйняття росіян як братів, а також переконання Кремля про їхню сильну позицію у світі.

Як підкреслив журналіст Павло Казарін, тоді людей, що були готовими захищати країну та які б уміли це робити, було дуже мало, пише "Обозреватель".

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По-друге, багато хто сприймав армію як спосіб досидіти до пенсії, а не виконання конституційного обов'язку щодо захисту країни. І по-третє, в армії в багатьох регіонах країни продовжувала існувати інертність. Це коли військовослужбовців РФ сприймали як братів, які повинні приходити на допомогу, а не виступати суб'єктом агресії,

– переконує він.

Казарін додає, що у Криму до окупації легенда більшості військових навчань була такою: на Україну нападала третя держава, під якою мали на увазі Румунію або Туреччину, а Чорноморський флот РФ проходив на допомогу українським Військово-морським силам як союзник, щоб відбити агресію.

"Щепленням від цих ілюзій, які плекали десятиліттями, стала саме анексія Криму", – зауважив журналіст.

За його словами, навіть якби українська армія знайшла в собі сили та мотивацію в лютому 20114-го дати відсіч російським агресорам, то з Кремля, швидше за все, пішов би наказ на активну фазу бойових дій.

"Якою була Росія у лютому 14-го року? Вона головувала у G8, продавала нафту по 110 доларів за барель і щойно виграла власноруч проведену Сочинську олімпіаду. І у свідомості Путіна, коли він захоплював Крим, не було переходу через червоні лінії. Він не скоював злочину. З точки зору Кремля вся історія про український Майдан була спецоперацією Заходу проти Росії. Тому у свідомості російського керівництва, коли воно віддавало наказ на анексію Криму, був не удар, а здача", – підсумував представник ЗМІ.

Нещодавно у Держдумі Росії заявили, що це саме Україна здійснювала "анексію Криму протягом 23 років". Відтак, Кремль збирається оцінити збиток, нібито завданий економіці півострова.

Що стосується аналізу шкоди та збитків, завданих Криму та Севастополю за 23 роки анексії Криму та Севастополя Україною, ми це питання обговоримо на раді Державної Думи. Тоді будемо переходити до ухвалення конкретних рішень, у рамках яких ми намагатимемося з залученням економістів, вчених, академії наук, за участю представників регіонів, вивчаючи ситуацію і в Криму, і в Севастополі, вийти на підсумковий документ,

– наголосив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

В Україні ж такі слова назвали "кризою жанру".

"Взялися рахувати "борг України за 23 роки анексії Криму": створили робочу групу, оцінюють збитки, все серйозно. У нас чомусь нікому на думку не спадало вимагати компенсації за кілька століть російської окупації України? А хоча…" – заявив голова українського МЗС Павло Клімкін.

На думку головного редактора видання "Гроші" Олександра Крамаренка, РФ робить такі закиди у бік України, оскільки готується до програшу в міжнародних судах. Тому для них це стане таким собі підґрунтям для зустрічних позовів, щоб якось збалансувати цю ситуацію.

"Юристи це зазвичай називають "переговорна позиція", тобто коли сперечаються два суб’єкти та якщо один з них відчуває свою неправоту, то намагається знайти щось, щоб піти йому на зустріч", – констатував журналіст.

Як Росія окупувала Крим? Кремль розпочав захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У ті дні в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Наприкінці місяця Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків – згодом їх у народі прозвали "зелені чоловічки". Паралельно тут з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму". 1 березня Рада Федерації РФ фактично узаконила перебування російських військових на території Криму.



16 березня 2014 року в Криму Москва провела так званий "референдум", на якому поставила питання щодо "приєднання" півострова. Сам плебісцит був незаконним, а результати – сфальсифікованими. У підсумку це дійство не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.



18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.



Сьогодні ж Росія фактично перетворює окупований нею Крим на військову базу, куда вона звозить новітнє озброєння та техніку. Окрім того, Кремль перекинув на півострів чималу кількість агентів спецслужб, щоб придушити незгодних з окупацією. Крім того, на півострові зараз панує атмосфера страху, а ФСБ постійно затримує та проводить обшуки в активістів та кримських татар.