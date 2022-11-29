По всей Украине звучала воздушная тревога: откуда подстерегала опасность

Российские военные продолжают совершать ракетные удары по Украине. О возможной очередной атаке с неба жителям Украины сообщили после полудня 29 ноября.

За последние несколько дней украинцев предупреждали о возможной повторной массированной ракетной атаке. О вероятности таковой после полудня известили жителей всей нашей страны. По всей территории Украины – воздушная тревога, а о ее отбое сообщили сначала на Западе и в Центре. Последняя, Николаевская область, включила уведомление об отбое в 13:16.

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Откуда украинцев подстерегала угроза

Первоначально в телеграм-каналах были сообщения о взлете нескольких Ту-95мс. Их оккупанты подняли с аэродрома "Энгельс-2". Соответствующая информация поступила в 11:25. Тогда было точно неизвестно, это тренировочные учения или возможна новая массированная атака.

Уже после озвучки воздушной тревоги появилось сообщение о взлете МиГ-31К с аэродрома Мачулищи в Беларуси. Напомним, что этот самолет – носитель ракеты "Кинжал". Ее наши силы ПВО сбить не могут, так что во время подъема этого истребителя включают сирены по всей стране.

В 13:01 в телеграм-канале monitor опровергли информацию о подъеме МиГ-31К, а также запуске ракет с Ту-95 и Ту-160. В то же время в паблике попросили людей сохранять бдительность. Доподлинно неизвестно, не пытаются ли оккупанты отвлечь украинцев и напасть максимально неожиданно.

Сразу же подчеркнем, что неизвестно, откуда украинцев подстерегает угроза. Одно лишь можно сказать на все 100%: враг максимально коварен. Ваша задача – оставаться в укрытии или другом безопасном месте до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Это позволит вам уберечь свою жизнь от последствий ракетного удара, если он будет.

Довольно странно, но менее чем через 20 минут сигналы об отбое прозвучали в ряде областей Украины. "Красными" остались Восток и частично Север и Юг.

Враг может действовать крайне коварно

Об этом решил напомнить глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что прошлый ракетный обстрел оккупанты тоже маскировали под тренировочный полет. По его наблюдениям ранее самолеты россиян кружили над оккупированной территорией. Сегодня они решили облетать четко по границе Украины. Их воздушные суда не пересекали даже границы областей на Востоке.

Угроза ракетных ударов сохраняется

Заметим, что враг наносит не только массированные удары, но и единичные. Так, в ночь на 29 ноября россияне атаковали Днепр. По городу оккупанты выпустили 4 ракеты, попав в частное предприятие. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Что касается массированного ракетного удара, то во время него россияне могут использовать около 100 ракет. Соответствующее предположение озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Накануне министр обороны Алексей Резников ошеломил статистикой. Он рассказал, что россияне выпустили по Украине более 16 тысяч ракет. Впечатляет, что 97% мишеней врага – гражданские объекты.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что у врага еще достаточно ракет для будущих ударов. В то же время он отметил, что разница между снабжением и использованием снарядов постоянно растет. Так что уровень насыщенности снарядов у россиян приближается к минимуму.

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