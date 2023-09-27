ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут – Горловка: у россиян из-за этого большие проблемы

Украинские защитники на Бахмутском направлении наносят огневое поражение из всех имеющихся средств артиллерийского огня и беспилотных систем. Силы обороны продолжают держать под огневым контролем также трассу Бахмут – Горловка.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он также рассказал, какие проблемы приносит оккупантам огневой контроль этой дороги, передает 24 Канал.

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Энтузиазма оккупантам не прибавляет

Евлаш рассказал, что после того, как ВСУ начали держать под огневым контролем трассу Бахмут – Горловка, противнику гораздо сложнее поставлять разного вида обеспечения в свою группировку на этом направлении и в населенный пункт Бахмут, поскольку это одна из ключевых трасс на южном направлении. Однако у врага есть и другие линии сообщения. В частности – трасса, ведущая из Соледара, и другие дороги, ведущие с временно оккупированных территорий.

Это такой "первый колокольчик", достаточно усложнивший поставки и передвижения на этом направлении. Поскольку, даже если везет какая-нибудь машина боеприпасы или личный состав, знаете, использовать эту дорогу, понимая, что рядом может лечь 155-мм фугас, не добавляет энтузиазма и мужества оккупационным войскам на этом направлении,

– сообщил Евлаш.

В ВСУ подчеркнули, что постоянно следят за любыми передвижениями по этой трассе. Силы обороны обнаруживают все технические средства и наносят огневое поражение целям.

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