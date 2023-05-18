Что ни день, то "хлопок": возле Белгорода снова раздаются взрывы

18 мая 2023, 21:31
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Россияне уже привыкают к обстрелам своих населенных пунктов. Да, под российским Белгородом местные зафиксировали очередную "атаку" в небе.

По предварительным данным, в городе сработало ПВО оккупантов. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Неизвестный предмет взорвался в небе возле Белгорода

Российские пропагандисты рассказали, что в 19.00 по местному времени жители Белгородской области услышали мощные взрывы. Впоследствии в сети появилось видео, на котором видны последствия, вызвавшие "хлопок".

В Белгородской области произошел взрыв: смотрите видео

Очевидцы отметили, что в небе "разорвался неизвестный предмет". По их словам, этот взрыв вызвал "эффект похожий на салют".

Пока неизвестно, что именно вспыхнуло в небе. Кроме этого, пропагандисты отметили, что в результате "работы противовоздушной обороны" вроде бы нет пострадавших или повреждений зданий.

В России каждый день встречается "хлопок"

  • Российские пропагандисты 17 мая заявили, что под Калугой якобы упал беспилотник. Местные жители слышали громкие взрывы, а обломки разбросало на 380-м километре трассы А-108.
  • В Курской области ночью 16 мая неизвестный беспилотник вроде бы атаковал здание местного отделения ФСБ. Оккупанты утверждают, что в результате "удара БПЛА" даже ранены.
  • В тот же день в Ханты-Мансийском автономном округе России произошел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром взрыва стал газопровод в Белоярском районе.
  • Кроме этого, россияне 15 мая жаловались об обстреле населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь в Курской области. После этого 600 потребителей набито остались без света.

Автор: Владислав Кравцов