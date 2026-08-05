Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Что известно о взрыве автомобиля под Екатеринбургом?

Источники российских пропагандистов сообщают, что директор предприятия по производству дронов "Упир" Владимир Ткачук, который, скорее всего, находился в взорвавшейся машине, в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Собеседник также отметил, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В сети также появилось видео с последствиями взрыва Mercedes под Екатеринбургом.

Взрыв Mercedes под Екатеринбургом 5 августа: смотрите видео

Из открытых источников известно, что Владимир Ткачук является генеральным директором "Уралдронзавода". Это предприятие из Свердловской области, выпускающее FPV-дроны "Упирь", которые оккупанты используют в войне против Украины. В конце 2024 года "Уралдронзавод" попал под санкции Евросоюза.



Владимир Ткачук является генеральным директором "Уралдронзавода", производящего FPV-дроны "Упирь" / Фото российских СМИ

Кроме того, Ткачук является автором большого пропагандистского телеграм-канала "Повернутые на войне", который насчитывает 660 тысяч подписчиков.